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Один из самых популярных смартфонов 2019 года получил программное обеспечение MIUI 12. Стабильная прошивка стала доступна для Xiaomi Redmi Note 7. Пока что обновление доступно только для китайской версии смартфона.

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Апдейт на данный момент распространяется исключительно «по воздуху». Размер OTA-обновления составляет порядка 700 МБ. Ссылки на скачивание файлов для установки через встроенный режим восстановления либо через Fastboot, увы, отсутствуют. Номер обновления – MIUI 12.0.1.0.QFGCNXM. Прошивка построена на базе операционной системы Android 10.

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Напомним, что Redmi Note 7 – это первый смартфон, который был представлен после выделения линейки Redmi в отдельный независимый бренд. Модель анонсировали в начале прошлого года, а спустя 10 месяцев всё семейство 7-го поколения разошлось тиражом 30 млн единиц. При этом темпы продаж только росли, поскольку за первые полгода было реализовано 15 млн устройств, после чего столько же телефонов компания продала на два месяца быстрее.

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Стандартное издание является дебютным решением китайского производителя, получившим 48-мегапиксельный датчик изображения. Он установлен на тыльной панели вместе с 5-мегапиксельным сенсором глубины резкости. Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп и располагается в каплевидном вырезе.

Под капотом Xiaomi Redmi Note 7 установлен 14-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 660, который долго считался лучшим решением среднего класса. Но сейчас эта однокристальная система почти не встречается на рынке. За питание отвечает встроенный аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч.

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Смартфон может похвастаться защитой от брызг, а вот корпус сделан из пластика. На лицевой стороне установлена жидкокристаллическая панель формата Full HD+. Её диагональ составляет 6,3 дюйма. Модель обзавелась тыльным биометрическим сенсором для считывания отпечатков пальцев, разъёмом для наушников и симметричным портом USB Type-C. Чип NFC в смартфоне отсутствует.

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Redmi Note 7 поступил на рынок с предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie и фирменной оболочкой MIUI 10. В конце минувшего года он получил MIUI 11, а несколько недель назад китайская компания начала в Европе вслед за Китаем распространять стабильную прошивку MIUI 11 на базе ОС Android 10.

Скорее всего, смартфон получит не только MIUI 12, но и MIUI 13, а вот на Android 12 рассчитывать не стоит. Компания ведёт политику выпуска только одного апдейта операционной системы для доступных моделей, несмотря на их популярность на рынке.