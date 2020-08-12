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Вместе с двумя смартфонами вчера, 11 августа, китайская компания Xiaomi анонсировала прозрачный телевизор. Новинка получила длинное название Mi TV LUX OLED Transparent Edition. Это первый в мире прозрачный телевизор, который будет запущен в массовое производство, хотя подобные модели были анонсированы ещё в начале нынешнего года на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2020.

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В телевизоре используется прозрачная матрица на органических светодиодах, поэтому в выключенном состоянии он напоминает окно. Диагональ дисплея – 55 дюймов. По словам производителя, коэффициент контрастности составляет 150 000:1, а охват цветового пространства DCI/P3 – 93%. Разработчики отмечают, что новинка поддерживает частоту обновления 120 Гц. Время отклика составляет 0,1 мс.

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Xiaomi Mi TV LUX OLED Transparent Edition оборудован мобильным процессором MediaTek 9650 с технологией обработки изображения AI Master Smart Engine на базе искусственного интеллекта. Он предлагает два десятка оптимизаций. Также отметим поддержку технологии AI Master Audio для улучшения качества звука. Кроме того, телевизор обзавёлся Dolby Atmos.

Толщина телевизора составляет 5,7 мм, а установлена панель OLED на площадке круглой формы. Само собой, крепление на стену не предусмотрено.

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Новинка работает под управлением нового программного обеспечения MIUI for TV. Прошивка нацелена на использование всех преимуществ прозрачного дисплея. В режиме Always-on на экран можно выводить изображения и текст.

Стоимость Mi TV LUX OLED Transparent Edition в Китае составила 49 999 юаней или 7200 долларов. Старт продаж прозрачного телевизора запланирован на 16 августа 2020 года.