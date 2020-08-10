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Китайская компания Xiaomi в ближайшее время готовится представить сразу несколько новых смартфонов во главе с флагманской моделью Mi 10 Ultra. Презентация устройства состоится в Китае завтра, 11 августа. О ценах пока что информации нет, но они точно будут высокими.

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Выход Xiaomi Mi 10 Ultra приурочен к 10-й годовщине китайской компании. Будущая новинка ранее фигурировала под другими названиями. В частности, Mi 10 Super Cup, Mi 10 Pro+ и Mi 10 Extreme Commemorative Edition. Напомним, что производитель из Поднебесной ещё два года назад «синхронизировал» свой возраст с порядковым номером флагманских смартфонов. Так, после модели Mi 6 вышедший в 2018 флагман получил название Xiaomi Mi 8 и был приурочен к 8-й годовщине бренда.

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Сейчас наиболее дорогим решением компании является модель Mi 10 Pro. Её цена в Европе составляет 999 евро в модификации 8 ГБ + 256 ГБ. В Китае версия с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти стоит порядка 900 долларов.

Xiaomi Mi 10 Ultra должен оказаться немного дороже. В смартфоне будет установлено сразу четыре модуля, включая 120-мм перископный телеобъектив и 12-миллиметровую ультраширокоугольную камеру. Кратность оптического зума по отношению к ней составит 10x (такой подход использует и Apple), а по отношению к главному 108-мегапиксельному модулю с 25-миллиметровой оптикой – 5x. Ожидается, что в состав основной камеры смартфона войдёт ещё один телеобъектив – 50-мм или 75мм. Кратность программного масштабирования составит рекордные и одновременно бесполезные 120x.

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Главной фишкой флагмана должна стать фронтальная камера. Её разрешение не уточняется, но есть информация, что оптический селфи-модуль будет установлен под дисплеем. Такое решение на одном из прототипов ещё в прошлом году китайская компания OPPO уже успела продемонстрировать, но до рынка оно не дошло. Одной из проблем была нечёткость фотографий. Удастся ли Xiaomi исправить эту проблему, узнаем уже совсем скоро.

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Ещё одной особенностью Xiaomi Mi 10 Ultra станет поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной мощностью 65 Вт. Это рекордные показатели в индустрии. Отмечается, что в комплект поставки будет входить недавно анонсированный 120-ваттный адаптер питания. Также смартфону обещают два аккумулятора ёмкостью по 2500 мА*ч и керамический корпус. Кроме того, будет доступна версия с прозрачной тыльной панелью из стекла Transparent Edition.

Сердцем флагмана станет новый 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 865+ с графикой Adreno 650 и пиковой частотой Prime-ядра 3,1 ГГц. Керамическая версия Mi 10 Ultra будет нести на борту 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ или 512 ГБ постоянной соответственно. Модель со стеклянной тыльной стороной получит накопитель вместимостью 128 ГБ или 256 ГБ, а объём оперативной памяти вне зависимости от модификации составит 8 ГБ.

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Xiaomi Mi 10 Ultra обещают 120-Гц дисплей AMOLED с покатыми боковыми гранями и разрешением Full HD+. Диагональ составит 6,67 дюйма. Также отметим поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения, операционную систему Android 10, прошивку MIUI 12 сразу из коробки и чип NFC. Покупателям будущая новинка будет доступна в расцветках Ceramic Black и Bright Silver.