Xiaomi официально выпустила глобальную стабильную прошивку MIUI 12 для Redmi Note 8 Pro
Китайская компания Xiaomi ещё в июле начала распространять программное обеспечение MIUI 12 на операционной системе Android 10 для смартфона Redmi Note 8 Pro. На тот момент обновление было доступно для участников программы бета-тестирования Mi Pilot. Сейчас стабильная глобальная прошивка вышла на все смартфоны.
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Апдейт распространяется «по воздуху» и проходит под номером v12.0.2.0.QGGMIXM. Вы можете загрузить файл в формате .tgz для установки в ручном режиме через Fastboot с использованием персонального компьютера и программного обеспечения Mi Flash. Размер составляет 3,5 ГБ. Скачать апдейт можно здесь.
В Xiaomi Redmi Note 8 Pro установлен 12-нанометровый мобильный процессор Helio G90T тайваньского производителя MediaTek. Однокристальная система имеет ядра Cortex-A53 и Cortex-A76, которые работают на частоте 2,0 ГГц и 2,05 ГГц соответственно. Чипсет работает в тандеме с 6/8 ГБ оперативной памяти.
Интегрированный флеш-накопитель типа UFS 2.1 рассчитан на хранение 64-256 ГБ данных в зависимости от комплектации. За питание отвечает встроенная аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА*ч с 18-ваттной зарядкой по проводу. Беспроводная подзарядка не предусмотрена. Есть под капотом модели чип NFC, а также адаптеры Bluetooth 5 и Wi-Fi 5.
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В Redmi Note 8 Pro дебютировала 64-мегапиксельная основная камера. Помимо неё смартфон получила пару 2-мегапиксельных датчиков изображения для макросъёмки и анализа глубины резкости и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль на базе ¼-дюймовой матрицы. Видео можно снимать в формате 4K UHD, но частота составляет лишь 30 к/сек.
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Разрешение фронтальной камеры в устройстве составляет 20 Мп. Она поддерживает технологию Face Unlock и располагается в каплевидном вырезе. Дисплей смартфона имеет размер 6,53 дюйма по диагонали. Дактилоскопический сенсор установлен на тыльной панели. Также стоит отметить разъём для гарнитуры, гибридный слот для microSD, инфракрасный излучатель и симметричный порт USB-C.
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