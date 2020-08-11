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В марте нынешнего года компания Huawei представила три смартфона серии Huawei P40. Главной новинкой стала версия Pro+, которая вышла на рынок спустя почти три месяца с момента премьеры, а до России она добралась ещё позже. Huawei P40 Pro+ обладает лучшей камерой на рынке, которая не имеет аналогов. Сейчас флагман доступен со скидкой в розничных магазинах и с подарками на официальном сайте российского подразделения китайской компании.

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Рекомендованная цена Huawei P40 Pro+ в России составила 99 999 рублей. Однако, на официально сайте указано, что ранее смартфон стоит 112 979 рублей. 13 000 рублей можно сэкономить, если выбрать комплект из беспроводных наушников Huawei FreeBuds 3i и беспроводного адаптера питания Huawei CP61. Стоимость аксессуаров составляет 8990 рублей и 3990 рублей соответственно. Кроме того, после добавления флагмана в корзину его цена падает ещё на 10 000 рублей.

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Покупая смартфон, вы получаете скидку в размере 30 000 рублей на ноутбук Huawei MateBook X Pro 2020. Он оборудован процессором Intel Core i7-106510 в паре с 16 ГБ оперативной памяти, несёт на борту накопитель SSD вместимостью 1 ТБ, а графическая подсистема представлена видеокартой NVIDIA GeForce MX250. Стоимость лэптопа без учёта возможной скидки составляет 129 990 рублей.

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Напомним, что в Huawei P40 Pro+ установлена четырёхмодульная основная камера с сенсором ToF 3D. Главный модуль построен на базе 50-мегапиксельного датчика изображения Sony IMX700. Это самая большая матрица для смартфонов на рынке. Она имеет пиксели размером 2,44 мкм. В широкоугольном модуле установлен сенсор на 40 Мп.

Также флагман получил сразу два 8-мегапиксельных телеобъектива с оптической стабилизацией. 80-мм модуль обеспечивает 3-кратный оптический зум. Во втором телеобъективе применяется перископная конструкция с пятью преломлениями света, а кратность оптического увеличения составляет 10x, что является рекордом. Видео модель может снимать в 4K UHD при 60 к/сек и 30 к/сек. Поддержку 8K UHD китайская компания решила оставить до лучших времён.

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В Huawei P40 Pro+ установлена панель AMOLED с частотой обновления 90 Гц. Она поддерживает расширенный динамической диапазон, а разрешение составляет 1200 х 2640 точек. Диагональ – 6,58 дюйма. Под дисплеем обосновался биометрический сенсор, а слева в углу находится 32-мегапиксельная фронтальная камера с датчиком для 3D-распознавания лиц.

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Сердцем смартфона выступает 7-нанометровая платформа Kirin 990 5G. Возможно, это один из последних процессоров китайской компании Huawei в связи с американскими санкциями. Однокристальная система работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти, а встроенный флеш-накопитель имеет вместимость 512 ГБ. Подсистема питания в смартфоне представлена аккумулятором на 4200 мА*ч с 40-ваттной проводной/беспроводной подзарядкой и реверсивной зарядкой мощностью 27 Вт беспроводным путём.

Само собой, в Huawei P40 Pro+ нет сервисов Google. Флагман работает на базе фирменного программного обеспечения EMUI 10.1 сразу из коробки и уже успел получить несколько апдейтов ПО. Проприетарная надстройка установлена поверх операционной системы Android 10. Из других параметров смартфона также отметим поддержку Wi-Fi 6, адаптер Bluetooth 5.1, чип NFC, керамический корпус с защитой от воды по стандарту IP68, отсутствие разъёма для наушников и стереодинамиков.