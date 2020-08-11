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Китайская компания OnePlus – один из немногих производителей Android-смартфонов, которые оперативно обновляет свои устройства до свежей версии «зелёного робота». Этим также могут похвастаться Nokia и Google, которые выпускают телефоны на стоковой версии операционной системы Android. Сейчас стало известно, что все флагманы OnePlus начиная с 2018 года получат Android 11 до середины декабря.

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Вчера, 10 августа, состоялся релиз третьей публичной бета-версии Android 11 Beta 3. Компания OnePlus её называет Developer Preview 3. Это важный момент, поскольку Google ещё в начале нынешнего года перешла от выпуска Developer Preview до публичных бета-версий.

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8 сентября текущего года компания OnePlus начнёт открытое тестирование стабильной версии операционной системы Android 11. В середине октября ожидается релиз финальной версии OxygenOS 11 (Европа, США, Индия и пр.) / HydrogenOS 11 (Китай) на Android 11 для флагманов нынешнего года OnePlus 8 и версии Pro.

В середине декабря новое программное обеспечение станет доступно ещё для шести смартфонов китайской компании, которые были анонсированы в 2018 и 2019 годах. Это OnePlus 6, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro и их версии T. Далее быстро напомним, что из себя представляют все модели.

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OnePlus 6 / 6T

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OnePlus 6 был представлен 16 мая 2018 года. Он получит чипсет Snapdragon 845, основную камеру разрешением 16 Мп + 24 Мп, 16-мегапиrсельную фронталку, аккумулятор на 3300 мА*ч, тыльный сканер отпечатков пальцев, широкую чёлку и остался без разъёма для наушников.

OnePlus 6T вышел 29 октября 2018 года. Биометрический сенсор расположился под дисплеем, а разъём для наушников пропал. Ёмкость встроенного аккумулятора выросла до 3700 мА*ч, а каплевидный вырез пришёл на смену моноброви.

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OnePlus 7 представили 14 мая 2019 года. Он почти не отличается от предыдущей модели. Отметить можно наличие чипсета Snapdragon 855 и сдвоенную основную камеру с разрешением 48 Мп + 5 Мп.

OnePlus 7 / 7T

В тот же день китайская компания выпустила версию Pro на Snapdragon 855. Она обзавелась дисплеем 3K с частотой обновления 90 Гц и покатыми гранями. Основная камера имеет модули разрешением 48 Мп, 16 Мп и 8 Мп, а фронталка на 16 Мп установлена на выдвижном блоке. Аккумулятор характеризуется ёмкостью 4000 мА*ч.

26 сентября того же года состоялась премьера OnePlus 7T. Даже сейчас это один из лучших смартфонов на рынке по сочетанию цены и предлагаемых параметров. Во флагмане установлена плоская 90-Гц панель с каплевидным вырезом для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп. Под капотом установлена однокристальная система Snapdragon 855+, а АКБ имеет ёмкость 3800 мА*ч.

OnePlus 7 Pro / 7T Pro

Спустя полтора месяца вышел OnePlus 7T Pro. От версии Pro, анонсированной весной, он отличался лишь увеличенными объёмами памяти и тем, что ёмкость аккумуляторной батареи выросла с 4000 мА*ч до 4085 мА*ч.

Наконец, 14 апреля 2020 года вышли флагманы нового поколения: OnePlus 8 и 8 Pro. Оба оснащены процессором Snapdragon 865. Стандартная модель получила, стереодинамики, 90-Гц дисплей, основную камеру разрешением 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп и фронталку на 16 Мп. Ёмкость АКБ составила 4300 мА*ч.

OnePlus 8 / 8 Pro

Версия Pro имеет 120-Гц панель формата 3K, защиту от воды по стандарту IP68, а в основной камере установлены модули на 48 Мп, 48 Мп, 5 Мп и 8 Мп. Аккумулятор получил ёмкость 4510 мА*ч и поддерживает 30-ваттную зарядку беспроводным путём.