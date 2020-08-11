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Китайская компания Xiaomi ещё на минувших выходных заявила о планах представить специальную версию смартфона Redmi Note 8 Pro в честь своей 10-й годовщины. Новинка была анонсирована вчера, но от модели 2019 года выпуска она отличается, судя по всему, лишь новой расцветкой.

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Redmi Note 8 Pro был анонсирован в конце августа прошлого года. Изначально смартфон поступил в продажу в расцветках Deep Blue, Forest Green, Pearl White и Shadow Black. В январе нынешнего года компания выпустила версию в цвете Twilight Orange. Она пробыла на рынке недолго, а сейчас этот же цветовой вариант появился как Coral Orange.

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Премьера специального издания оказалась весьма странной. Китайский производитель ничего не рассказал об отличиях новинки и от стандартной версии. Также не были озвучены ни стоимость устройства, ни дата выхода на рынок, ни география продаж.

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Напомним, что обычный Redmi Note 8 Pro стал первым смартфоном серии, который получит чип NFC и поддержку бесконтактной оплаты. Также это дебютная модель производителя с четырёхмодульной основной камерой. Кроме того, в телефоне состоялась мировая премьера 12-нанометрового мобильного процессора Helio G90T от MediaTek и 64-мегапиксельного датчика изображения.

Стандартное издание оснащено аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мА*ч с 18-Вт быстрой проводной зарядкой. На лицевой панели находится матрица IPS с вырезом под 20-мегапиксельную фронтальную камеру. Экран имеет разрешение Full HD+ и диагональ 6,53 дюйма.

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Основная камера в Redmi Note 8 Pro помимо сенсора на 64 Мп получила два 2-мегапиксельный датчика и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. На тыльной стороне вместе с тремя модулями на одной площадке находится биометрический сканер. Четвёртый сенсор установлен немного правее вместе со светодиодной вспышкой.

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В России Xiaomi Redmi Note 8 Pro доступен официально в модификациях 6/64 ГБ и 6/128 ГБ. Рекомендованная стоимость составляет 18 990 рублей и 21 990 рублей. В Европе версия с 64 ГБ встроенной памяти была изначально оценена в 249 евро, а модель с накопителем удвоенной вместимостью стоила 279 евро. Будет ли издание Special Edition продаваться официально за пределами Китая, пока что не уточняется.