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Смартфоны компании OnePlus не продаются в России официально. Исключением может стать модель Nord, но и она пока что доступна только на «сером» рынке. Причём стоит она на уровне OnePlus 7T Pro, прошлогоднего флагмана с топовой начинкой, одним из лучших дисплеев на рынке и неплохими камерами.

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Модель появилась в России в конце минувшего года. Максимальная модификация тогда была оценена в 70 000 рублей. Сейчас в магазине OZON смартфон можно купить на 30 000 рублей дешевле. Стоимость версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти составляет около 40 000 рублей, что является лучшим предложением на рынке.

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Ранее цена OnePlus 7T Pro опускалась до 43 000 рублей. Сейчас в остальных магазинах стоимость стартует с отметки 44 000 рублей. Все предложения на смартфон в России вы найдёте в каталоге «Яндекс.Маркет» по этой ссылке. На AliExpress за модель придётся заплатить порядка 45 000-50 000 рублей.

Напомним, что флагман 2019 года комплектуется 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 855+. Мобильная платформа работает на частотах от 1,8 ГГц до 2,96 ГГц. Вопросами графики в смартфоне занимается ускоритель Adreno 640. Его частота составляет 700 МГц.

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Одной из особенностей OnePlus 7T Pro является дисплей. Он характеризуется разрешением 1440 х 3120 точек, плотностью пикселей свыше 500 ppi и поддержкой расширенного динамического диапазона. В основе экрана лежит матрица Fluid AMOLED диагональю 6,67 дюйма с интегрированным оптическом дактилоскопическим сенсором. Частота обновления дисплея составляет 90 Гц. Панель прикрыта стеклом Gorilla Glass пятого поколения. Оно же установлено и на тыльной стороне.

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Лицевая часть отличается отсутствием вырезов и отверстий. Это стало возможным благодаря выдвижной фронтальной камере на 16 Мп. Основная камера обзавелась тремя оптическими модулями. Разрешение стандартного и ультраширокоугольного составляет 48 Мп и 16 Мп соответственно. Первый имеет оптическую стабилизацию. За зум отвечает 8-мегапиксельный 78-мм телеобъектив с 3-кратным зумом.

Из коробки стандартная камера умела снимать видео в формате 4K UHD с частотой до 60 к/сек. Одно из обновлений программного обеспечения OxygenOS 10 на операционной системе Android 10 добавило поддержку 4K@60FPS и на ультраширокоугольную камеру.

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Подсистема питания в смартфоне представлена аккумулятором ёмкостью 4085 мА*ч. Батарея получает поддержку 30-ваттной проводной зарядки по фирменной технологии Warp Charge 30T. Под капотом OnePlus 7T Pro есть адаптеры Bluetooth и Wi-Fi. Поддержка частотного диапазона 5,8 ГГц не предусмотрена. 5G тоже нет. Также отметим стереодинамики и чип NFC. Слота расширения хранилища, защиты от воды, беспроводной подзарядки и разъёма для наушников флагман 2019 года не получил.