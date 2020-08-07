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Сегодня мы писали о том, что iPhone 11 во всех трёх модификациях памяти в России подешевел на 9000 рублей в магазине «МегаФон». Версия Pro с накопителем на 512 ГБ и вовсе потеряла в цене 22 000 рублей по сравнению со стоимостью в начале продаж.

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Флагман 2019 года в России начал продаваться по рекомендованной цене 121 990 рублей. В «МегаФон» его стоимость уже снижена на 5000 рублей. После добавления в корзину цена падает ещё на 8500 рублей, а с промокодом MGF8500 iPhone 11 Pro можно купить за 99 990 рублей. Предложение действует до 9 августа 2020 года. Модель доступна в расцветках Gold, Space Gray и Midnight Green. Суммарно в наличии осталось 12 устройств на момент написания материала.

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Версия с 64 ГБ энергонезависимой памяти подешевел не так сильно. С упомянутым выше промокодом её можно купить за 74 990 рублей. На старте продаж флагман в начальной модификации оценивался в 89 990 рублей. Он предлагается в золотистой и тёмно-зелёной расцветках корпуса. Конфигурации с накопителем на 256 ГБ уже в продаже нет.

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Что касается «серого рынка», флагман с 64 ГБ памяти обойдётся минимум в 72 380 рублей. Самая низкая стоимость модели в топовой комплектации составляет 97 300 рублей. Со всеми предложениями на смартфон можно ознакомиться в каталоге «Яндекс.Маркет».

Напомним, что Apple iPhone 11 Pro наряду с версией Max – первые решения американского гиганта, которые могут похвастаться тройной основной камерой. Производитель из Купертино до сих пор не вступил в гонку за количеством мегапикселей. Версия Pro получила три 12-мегапиксельных сенсора, 2-кратный зум, фазовую автофокусировку и оптическую стабилизацию. Фронтальная камера тоже обзавелась 12-мегапиксельным датчиком. Обе камеры могут записывать ролики с частотой до 60 к/сек при разрешении 4K UHD.

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Модель оснащена дисплеем Super Retina XDR. Он имеет размер 5,8 дюйма по диагонали, разрешение 1125 точек по узкой стороне, соотношение сторон 19,5 к 9, а плотность пикселей составляет почти 460 ppi. Экран поддерживает стандарт HDR10 и True-tone. В отличие от большинства современных флагманов iPhone 11 Pro не может похвастаться дактилоскопическим сенсором. Единственным средством биометрической идентификации пользователя является технология Face ID.

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Аппаратная платформа строится вокруг 7-нанометровой SoC Apple A13 Bionic, которая может работать на частоте 2,65 ГГц. За графику отвечает фирменный 4-ядерный GPU. Работу мобильного чипсета поддерживает оперативная память в объёме 4 ГБ, а питание ему обеспечивает аккумуляторная батарея на 11,67 Вт*ч (3046 мА*ч). АКБ обзавелась поддержкой технологии USB Power Delivery 2.0, а для беспроводной подзарядки можно использовать адаптеры питания с поддержкой стандарта Qi.

В iPhone 11 Pro нет ни Mini-Jack, ни слота для карты microSD. Все остальные интерфейсы присутствуют: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 и NFC. Также отметим стереозвук, возможность погружения под воду на глубину до 4 метров и операционную систему iOS 13.6.