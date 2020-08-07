iPhone 11 сильно подешевел – самый популярный смартфон в мире с официальной гарантией по лучшей цене
Самым популярным умным телефоном в мире на данный момент является стандартное издание линейки iPhone 11. В России флагман минувшего года доступен в трёх модификациях памяти, каждую из которых сейчас можно купить с официальной гарантией на 9000 рублей дешевле, чем на старте продаж.
реклама
Сделать это предлагает магазин «МегаФон» в русском Tmall на AliExpress. Старт акции запланирован на 10:00 МСК, а продлится она до 9 августа. В это время модель в модификации с 64 ГБ постоянной памяти можно купить по цене 50 990 рублей. Стоимость версии с накопителем удвоенного объёма составляет 55 990 рублей. Желающим получить смартфон с 256 ГБ хранилища придётся отдать 64 990 рублей. Для покупки флагмана нужно добавить его в корзину и применить промокод MGF4500. Отметим, что топовая модификация предлагается только в красной и белой расцветках, а в наличии осталось четыре и два смартфона соответственно.
Говоря о параметрах, нужно отметить наличие флагманского чипа Apple A13 Bionic, в котором используются ядра Lightning и Thunder частотой 1,8 ГГц и 2,65 ГГц соответственно. В отличие от подавляющего большинства чипсетов для Android-смартфонов компания Apple добавила в свою однокристальную систему только шесть ядер, а не восемь. Вне зависимости от модификации платформа функционирует в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти.
реклама
Младшая из новинок 2019 года оснащена тремя 12-мегапиксельными датчиками изображения, два из которых установлены на тыльной панели. Один из них дополнен ультраширокоугольной 13-мм оптикой впервые в истории Apple. В главном модуле есть оптическая стабилизация. iPhone 11 – всё ещё один из немногих смартфонов на рынке с поддержкой записи видео в 4K Ultra HD с частотой 24 FPS / 30 FPS / 60 FPS. Фронтальная камера обосновалась на лицевой стороне в большом вырезе, где ей компанию составили сенсоры SL 3D и разговорный динамик, подыгрывающий мультимедийному.
Американская компания уже давно не меняет дизайн лицевой стороны своих смартфонов. Начиная с 2017 года, когда вышел iPhone X, единственное, что бросается в глаза – ширина дисплейных рамок. Модель текущего поколения имеет высоту и ширину 150,9 мм и 75,7 мм соответственно при наличии 6,1-дюймового дисплея. Разрешение экрана составляет 828 х 1792 точки, а в его основе лежи матрица Liquid Retina. Корпус имеет защиту от воды по стандарту IP68.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила