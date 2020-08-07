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iPhone 11 сильно подешевел – самый популярный смартфон в мире с официальной гарантией по лучшей цене

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Самым популярным умным телефоном в мире на данный момент является стандартное издание линейки iPhone 11. В России флагман минувшего года доступен в трёх модификациях памяти, каждую из которых сейчас можно купить с официальной гарантией на 9000 рублей дешевле, чем на старте продаж.

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Сделать это предлагает магазин «МегаФон» в русском Tmall на AliExpress. Старт акции запланирован на 10:00 МСК, а продлится она до 9 августа. В это время модель в модификации с 64 ГБ постоянной памяти можно купить по цене 50 990 рублей. Стоимость версии с накопителем удвоенного объёма составляет 55 990 рублей. Желающим получить смартфон с 256 ГБ хранилища придётся отдать 64 990 рублей. Для покупки флагмана нужно добавить его в корзину и применить промокод MGF4500. Отметим, что топовая модификация предлагается только в красной и белой расцветках, а в наличии осталось четыре и два смартфона соответственно.

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Говоря о параметрах, нужно отметить наличие флагманского чипа Apple A13 Bionic, в котором используются ядра Lightning и Thunder частотой 1,8 ГГц и 2,65 ГГц соответственно. В отличие от подавляющего большинства чипсетов для Android-смартфонов компания Apple добавила в свою однокристальную систему только шесть ядер, а не восемь. Вне зависимости от модификации платформа функционирует в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти.

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Младшая из новинок 2019 года оснащена тремя 12-мегапиксельными датчиками изображения, два из которых установлены на тыльной панели. Один из них дополнен ультраширокоугольной 13-мм оптикой впервые в истории Apple. В главном модуле есть оптическая стабилизация. iPhone 11 – всё ещё один из немногих смартфонов на рынке с поддержкой записи видео в 4K Ultra HD с частотой 24 FPS / 30 FPS / 60 FPS. Фронтальная камера обосновалась на лицевой стороне в большом вырезе, где ей компанию составили сенсоры SL 3D и разговорный динамик, подыгрывающий мультимедийному.

Американская компания уже давно не меняет дизайн лицевой стороны своих смартфонов. Начиная с 2017 года, когда вышел iPhone X, единственное, что бросается в глаза – ширина дисплейных рамок. Модель текущего поколения имеет высоту и ширину 150,9 мм и 75,7 мм соответственно при наличии 6,1-дюймового дисплея. Разрешение экрана составляет 828 х 1792 точки, а в его основе лежи матрица Liquid Retina. Корпус имеет защиту от воды по стандарту IP68.

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На борту iPhone 11 есть все основные интерфейсы, включая NFC с поддержкой Apple Pay и Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц. А вот разъёмом для наушников модель не может похвастаться. Но неожиданностью это не является, ведь Apple ещё в 2016 году с анонсом 7-й серии отказалась от Mini-Jack. Да и человек, покупающий смартфон за 700-900 долларов, скорее всего может себе позволить как минимум неплохие беспроводные наушники. Питание смартфону обеспечивает АКБ на 3110 мА*ч (11,91 Вт*ч) с 18-ваттной зарядкой USB Power Delivery 2.0 и беспроводной зарядкой по стандарту Qi.
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