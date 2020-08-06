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Регулярное обновление вышло на 26 смартфонов Xiaomi. В таблице ниже вы можете скачать апдейт и установить через сторонний режим восстановления. Обновление вышло на модели, анонсированные начиная с конца весны 2018 года.

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Размер архива составляет от 2,2 ГБ до 3,7 ГБ в зависимости от смартфона. Флагманы текущего года Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro и Redmi K30 Pro, оборудованные 7-нанометровой SoC Qualcomm Snapdragon 865, получили прошивку на ОС Android 11 Beta 2. Все остальные телефоны из списка получили апдейт от 6 августа, основанный на операционной системе Android 10.