26 смартфонов Xiaomi получили новую прошивку MIUI 12
Регулярное обновление вышло на 26 смартфонов Xiaomi. В таблице ниже вы можете скачать апдейт и установить через сторонний режим восстановления. Обновление вышло на модели, анонсированные начиная с конца весны 2018 года.
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Размер архива составляет от 2,2 ГБ до 3,7 ГБ в зависимости от смартфона. Флагманы текущего года Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro и Redmi K30 Pro, оборудованные 7-нанометровой SoC Qualcomm Snapdragon 865, получили прошивку на ОС Android 11 Beta 2. Все остальные телефоны из списка получили апдейт от 6 августа, основанный на операционной системе Android 10.
|
Скачать MIUI 12 от 6 августа
|
№
|
Устройство
|
Год выхода
|
Размер прошивки
|
Скачать
|
1
|
Redmi 10X 5G
|
2020
|
2,7
|
2
|
Redmi Note 8 Pro
|
2019
|
2,5
|
3
|
Redmi 10X Pro 5G
|
2020
|
2,7
|
4
|
Xiaomi Mi 9
|
2019
|
2,7
|
5
|
Xiaomi Mi 10 Pro
|
2020
|
3,7
|
6
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
2019
|
3,0
|
7
|
Redmi K20 / Xiaomi Mi 9T
|
2019
|
2,6
|
8
|
Xiaomi Mi 8
|
2019
|
2,3
|
9
|
Xiaomi Mi 8 UD / Pro
|
2018 / 2018
|
2,3
|
10
|
Redmi Note 8
|
2019
|
2,5
|
11
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
2019
|
2,6
|
12
|
Xiaomi Mi CC9e
|
2019
|
2,5
|
13
|
Redmi Note 7
|
2019
|
2,4
|
14
|
Redmi K30 Pro / POCO F2 Pro
|
2020 / 2020
|
3,5
|
15
|
Xiaomi Mi Max 3
|
2018
|
2,2
|
16
|
Xiaomi Mi MIX 3
|
2018
|
2,5
|
17
|
Redmi K30 4G / POCO X2
|
2019 / 2020
|
3,0
|
18
|
Redmi K30 5G
|
2019
|
3,3
|
19
|
Xiaomi Mi 8 Youth / Lite
|
2018 / 2018
|
2,3
|
20
|
Xiaomi Mi CC9 / Mi 9 Lite
|
2019 / 2019
|
2,5
|
21
|
Redmi K20 Pro / Xiaomi Mi 9T Pro
|
2019 / 2019
|
2,7
|
22
|
Xiaomi Mi 8 SE
|
2018
|
2,2
|
23
|
Xiaomi Mi CC9 Pro / Mi Note 10
|
2019 / 2019
|
3,1
|
24
|
Xiaomi Mi 10
|
2020
|
3,7
|
25
|
Xiaomi Mi 10 Youth
|
2020
|
3,5
|
26
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu
|
2019
|
2,5
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