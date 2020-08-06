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6 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию MIUI 12 в России и мире

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Китайская компания Xiaomi выпустила стабильную версию программного обеспечения MIUI 12. Обновление пришло «по воздуху» на шесть моделей. Поскольку распространяется апдейт поэтапно, не все пользователи получат его сразу. Если не хотите ждать, можете загрузить прошивку по ссылкам, добавленным в конце заметки. Ручная установка выполняется через родной режим восстановления.

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Обновление пришло на четыре смартфона 2018 года и на две флагманские модели 2020 года выпуска. С них и начнём. Сегодня, 6 августа, китайская компания выпустила апдейт под номером MIUI 12.0.2.0.QJKEUXM в Европе для POCO F2 Pro, одного из самых дешёвых смартфонов на процессоре Snapdragon 865.

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На предыдущей версии программного обеспечения было замечено две проблемы. Во-первых, в режиме плавающих окон дисплей переставал отвечать на нажатия. То же самое наблюдалось и на экране блокировки. Обе проблемы были устранены обновлением. Также апдейт добавил патч безопасности операционной системы за прошлый месяц.

Напомним, что POCO F2 Pro оборудован 6,67-дюймовой панелью OLED, 20-мегапиксельной моторизированной фронталкой и аккумулятором на 4700 мА*ч с 30-Вт подзарядкой. Разрешение основной камеры составляет 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

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Также сегодня пришла MIUI 12 с операционной системой Android 10 ещё на один флагман со Snapdragon 865 под капотом. В России Xiaomi Mi 10 получил обновление под номером v12.0.1.0.QJBRUXM размером около 3 ГБ.

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Xiaomi Mi 10

Смартфон может похвастаться основной камерой с разрешением 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и 20-Мп фронталкой. Дисплей OLED поддерживают частоту обновления 90 Гц. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 4780 мА*ч с 30-Вт проводной /беспроводной подзарядкой.

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Для Redmi S2 и Redmi Y2 на Snapdragon 625 пришла прошивка MIUI 12.0.4.0PEFCNXM. Она построена на базе старой операционной системы Android 9.0 Pie. Пока что нет официальной информации о том, будут ли обе модели обновлены до Android 10.

Ещё один аппарат, получивший китайскую стабильную прошивку MIUI 12 на базе Android 9.0 Pie, называется Redmi 6 Pro. Большинству российских пользователей он известен как Xiaomi Mi A2 Lite. Смартфон оснащён основной камерой разрешением 12 Мп + 5 Мп, 5-Мп фронталкой, а аккумулятор имеет ёмкость 4000 мА*ч. Данная модель также несёт на борту 14-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 625.

Наконец, последний смартфон 2018 года, обзавёдшийся прошивкой MIUI 12 – Xiaomi Mi 8 Lite. Уже он получил программное обеспечение с более свежей версией «зелёного робота» (v10). В телефоне используется чипсет Snapdragon 660, а аккумулятор имеет ёмкость 3350 мА*ч.

Xiaomi Mi 8 Lite

Производитель позиционировал модель в качестве доступного решения для любителей делать селфи, т.к. смартфон оборудован 24-мегапиксельной фронталкой. Разрешение основной камеры составляет 12 Мп + 5 Мп. Обновление вышло под номером v12.0.1.0.QDTCNXM.
Модель
Год выхода
Версия ПО
Номер прошивки
Версия ОС
Загрузить
1
POCO F2 Pro
2020
Европейская
MIUI 12.0.2.0.QJKEUXM
Android 10
2
Xiaomi Mi 8 Lite
2018
Китайская
MIUI 12.0.1.0.QDTCNXM
Android 10
3
Redmi S2
2018
Китайская
MIUI 12.0.4.0PEFCNXM
Android 9
4
Redmi Y2
2018
Китайская
MIUI 12.0.4.0PEFCNXM
Android 9
5
Xiaomi Mi 10
2020
Российская
MIUI 12.0.1.0.QJBRUXM
Android 10
6
Redmi 6 Pro
2018
Китайская
MIUI 12.0.1.0.PDICNXM
Android 9
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