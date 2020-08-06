Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi в прошлом году анонсировала сразу два смартфона серии Redmi Note, которые получили чип NFC. Это Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro. Первая модель появилась осенью на глобальном рынке по цене 210-295 долларов (179-249 евро) в зависимости от комплектации. Сейчас продвинутая конфигурация подешевела более чем на 100 долларов.

реклама

В магазине Hong Kong Goldway стоимость смартфона в модификации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти составляет 11 700 рублей. Промокод IDEA2000 позволяет сэкономить ещё 2000 рублей. Таким образом, купить Xiaomi Redmi Note 8T можно лишь за 9700 рублей или 133 доллара. На старте продаж стоимость смартфона составила 199 евро или 235 долларов. Отметим, что для активации промокода нужно использовать мини-приложение AliExpress в социальной сети VK. Через веб-версию в браузере промокод не работает.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Также стоит пару слов сказать о российском рынке. В конце прошлого года модель появилась в продаже по рекомендованной цене 15 990 рублей (220 долларов) за версию с 4 ГБ оперативки и встроенным хранилищем на 64 ГБ. На момент написания материала на официальном сайте Xiaomi проходит акция, в рамках которой смартфон доступен за 12 990 рублей (180 долларов). На «сером» рынке сейчас телефон стоит примерно столько же. Все предложения в России вы найдёте здесь.

реклама

Напомним, что Xiaomi Redmi Note 8T – это один из самых дешёвых смартфонов китайской компании с чипом NFC, учитывая текущую цену. Дешевле стоит только модель Redmi 9, за которую нужно отдать порядка 9000 рублей, но она уступает герою заметки в камере.

Телефон 2019 года оборудован Quad-камерой с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и поддержкой 4K UHD. Сердцем смартфона выступает скромная 11-нанометровая однокристальная система Snapdragon 665, которая получила ядра Kryo 260 с частотой до 2,0 ГГц и GPU Adreno 610.

реклама

В Redmi Note 8T используется аккумуляторная батарея ёмкостью 400 мА*ч с 18-ваттной зарядкой по проводу. Дисплей LCD имеет диагональ 6,3 дюйма и разрешением Full HD+, а в небольшом каплевидном вырезе обосновалась 13-мегапиксельная селфи-камера. Внизу лицевой стороны есть надпись Redmi, дабы покупатели не забывали, модель какого бренда они приобрели.

реклама

Смартфон имеет все ключевые интерфейсы, включая разъём для проводных наушников. Из коробки Xiaomi Redmi Note 8T получил прошивку MIUI 10 с ОС Android 9.0 Pie. Со временем модель была обновлена до MIUI 11, но всё ещё работает на операционной системе 2018 года. Осенью смартфон должен будет обзавестись MIUI 12 на Android 10.