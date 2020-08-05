26 смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 12 от 5 августа 2020 года
Xiaomi разослала регулярное обновление прошивки MIUI 12 на полтора десятка смартфонов. Учитывая то, что один и тот же аппарат продаётся под разными названиями, установить апдейт можно на 26 моделей.
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Речь идёт о китайской закрытой бета-версии, выпущенной 5 августа 2020 года. Она вышла для 6 моделей 2018 года, 6 устройств 2020 года и 14 смартфонов 2019 года.
Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro и POCO F2 Pro получили программное обеспечение на базе второй публичной бета-версии операционной системы Android 11. Для всех остальных смартфонов доступна прошивка на Android 10.
|
Скачать MIUI 12 Closed Beta
|
№
|
Смартфон
|
Загрузить
|
2018 год
|
1
|
Xiaomi Mi 8 UD
|
2
|
Xiaomi Mi 8 Pro
|
3
|
Xiaomi Mi Max 3
|
4
|
Xiaomi Mi MIX 3
|
5
|
Xiaomi Mi 8 Youth
|
6
|
Xiaomi Mi 8 Lite
|
2019 год
|
1
|
Xiaomi Mi 9
|
2
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu
|
3
|
Xiaomi Mi 9T
|
4
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
5
|
Xiaomi Mi C9e
|
6
|
Xiaomi Mi 9T Pro
|
7
|
Redmi Note 8
|
8
|
Redmi Note 8 Pro
|
9
|
Redmi K20
|
10
|
Redmi K20 Pro
|
11
|
Redmi K30 4G
|
12
|
Redmi K30 5G
|
13
|
Redmi Note 7
|
14
|
Redmi Note 7S
|
2020 год
|
1
|
Xiaomi Mi 10 Youth
|
2
|
Xiaomi Mi 10 Pro
|
3
|
Xiaomi Mi 10
|
4
|
POCO X2
|
5
|
POCO F2 Pro
|
6
|
Redmi K30 Pro
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