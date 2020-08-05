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26 смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 12 от 5 августа 2020 года

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Xiaomi разослала регулярное обновление прошивки MIUI 12 на полтора десятка смартфонов. Учитывая то, что один и тот же аппарат продаётся под разными названиями, установить апдейт можно на 26 моделей.

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Речь идёт о китайской закрытой бета-версии, выпущенной 5 августа 2020 года. Она вышла для 6 моделей 2018 года, 6 устройств 2020 года и 14 смартфонов 2019 года.

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Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro и POCO F2 Pro получили программное обеспечение на базе второй публичной бета-версии операционной системы Android 11. Для всех остальных смартфонов доступна прошивка на Android 10.

Скачать MIUI 12 Closed Beta
Смартфон
Загрузить
2018 год
1
Xiaomi Mi 8 UD
2
Xiaomi Mi 8 Pro
3
Xiaomi Mi Max 3
4
Xiaomi Mi MIX 3
5
Xiaomi Mi 8 Youth
6
Xiaomi Mi 8 Lite
2019 год
1
Xiaomi Mi 9
2
Xiaomi Mi CC9 Meitu
3
Xiaomi Mi 9T
4
Xiaomi Mi 9 SE
5
Xiaomi Mi C9e
6
Xiaomi Mi 9T Pro
7
Redmi Note 8
8
Redmi Note 8 Pro
9
Redmi K20
10
Redmi K20 Pro
11
Redmi K30 4G
12
Redmi K30 5G
13
Redmi Note 7
14
Redmi Note 7S
2020 год
1
Xiaomi Mi 10 Youth
2
Xiaomi Mi 10 Pro
3
Xiaomi Mi 10
4
POCO X2
5
POCO F2 Pro
6
Redmi K30 Pro
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