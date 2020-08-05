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Xiaomi разослала регулярное обновление прошивки MIUI 12 на полтора десятка смартфонов. Учитывая то, что один и тот же аппарат продаётся под разными названиями, установить апдейт можно на 26 моделей.

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Речь идёт о китайской закрытой бета-версии, выпущенной 5 августа 2020 года. Она вышла для 6 моделей 2018 года, 6 устройств 2020 года и 14 смартфонов 2019 года.

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Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro и POCO F2 Pro получили программное обеспечение на базе второй публичной бета-версии операционной системы Android 11. Для всех остальных смартфонов доступна прошивка на Android 10.