Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Авторы бенчмарка AnTuTu опубликовали топ-10 самых популярных смартфонов флагманского уровня и среднего класса. В верхнем ценовом сегменте доминирует процессор Snapdragon 865, на базе которого работают все десять устройств.

реклама

OPPO Find X2 Pro

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Лидером является OPPO Find X2 Pro в модификации с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Он набрал чуть более 613 000 баллов. Стандартная версия, которая получила на 4 ГБ оперативной памяти меньше, оказалась второй. Продвинутой модели она уступила менее 7000 баллов. Топ-3 замкнул Redmi K30 Pro Zoom с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ. Он записал в актив 601 706 баллов.

В шаге от тройки обосновался Xiaomi Mi 10 Pro в той же комплектации. Это последний смартфон в десятке, который смог набрать более 600 000 баллов. Замкнул топ-5 vivo iQOO Neo 3, один из самых доступных в мире смартфонов с чипсетом Snapdragon 865. Он оснащён 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ.

реклама

Вторую пятёрку открывает OPPO Reno Ace 2 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ интегрированной памяти. Он получил 595 408 баллов. Этого хватило, чтобы обойти vivo X50 Pro+, который набрал лишь на 4 балла меньше. Далее идут Realme X50 Pro и Meizu 17 Pro, а замкнул топ-10 vivo iQOO 3. Отметим, что все смартфоны во второй пятёрке имеют 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ, кроме Realme X50 Pro, который получил в два раза меньше встроенной памяти.

реклама

В прошлом месяце было представлено три устройства на процессоре Snapdragon 865+. Это Lenovo Legion Duel, ASUS ROG Phone III и Samsung Galaxy Flip Z. Ни один из них не был протестирован достаточное количество раз для попадания в топ-10. Но можно быть уверенным в том, что уже по итогам августа мы получим новых лидеров.

В рейтинге производительности смартфонов среднего класса лидерство осталось за моделями на чипах компании MediaTek. Первое место удерживает OPPO Reno3 5G на Dimensity 1000L. Он набрал почти 443 000 баллов. Около 400 000 баллов заработали Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G на Dimensity 820. Все три модели оборудованы 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти.

реклама

Далее расположилось сразу шесть смартфонов компаний Huawei и Honor на чипсетах Kirin 985 и Kirin 820. Это новые однокристальные системы, дебютировавшие весной нынешнего года. Выше всех расположился Honor 30 на Kirin 985 с 391 000 баллов в активе. Около 10 000 баллов ему уступили Huawei nova 7 Pro и Huawei nova 7 с той же SoC под капотом.

7-е, 8-е и 9-е места заняли Honor X10, Honor 30S и Huawei nova 7 SE соответственно. В каждом смартфоне установлен чип Kirin 820. Замкнул топ-10 Redmi K30 5G Racing на Snapdragon 768G. Отметим, что все пять мобильных процессоров, которые попали в топ-10, выполняются по нормам 7-нанометровой технологии.