Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi уже выпустила прошивку MIUI 12 с операционной системой Android 11 Beta 2 для пяти смартфонов. Это флагманы Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro, K30 Pro Zoom и POCO F2 Pro. Как стало известно, этой осенью, когда выйдет стабильная версия Android 11, программное обеспечение MIUI 12 с новой версией «зелёного робота» будет доступна почти для двух десятков смартфонов Xiaomi.

реклама

Естественно, в этот список входят все перечисленные выше модели. Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro оборудованы 108-мегапиксельной камерой, двумя телеобъективами, 90-Гц дисплеем OLED и 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 865. В POCO F2 Pro, Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom используется 64-мегапиксельная камера, а сердцем также выступает однокристальная система Snapdragon 865.

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

При этом в первых рядах прошивку MIUI 12 на Android 11 получат не только флагманы, но и более доступные решения китайской компании. В Китае уже запущено бета-тестирование программного обеспечения на Xiaomi Mi 10 Youth, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G на 7-нанометровом чипе Snapdragon 765G. Кроме того, в тестах участвуют Xiaomi Mi CC9 Pro, Mi CC9 Pro Premium, Mi Note 10, Mi Note 10 Lite и Mi Note 10 Pro на Snapdragon 730G. Все смартфоны оборудованы 108-мегапиксельной камерой, кроме версии Lite, которая получила сенсор на 64 Мп.

Также мы увидим программное обеспечение MIUI 12 с операционной системой Android 11 в Redmi K20, Xiaomi Mi 9T на Snapdragon 730. Обе модели были анонсированы в 2019 году, и каждая из них имеет версию Pro на Snapdragon 855, но они в списке отсутствуют.

реклама

Наконец, обновление осенью станет доступно для Redmi K30 4G на 8-нанометровом Snapdragon 730G, Xiaomi Mi 10 Lite на Snapdragon 765G и для POCO X2 с мобильным процессором Snapdragon 730G под капотом.