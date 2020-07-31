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11 смартфонов Huawei и Honor получили новую версию EMUI 10.1 / Magic UI 3.1

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Huawei и Honor продолжают обновлять смартфоны до EMUI 10.1 и Magic UI 3.1 соответственно. Программное обеспечение двух производителей отличается лишь названием. Более того, многие модели Honor раньше работали на EMUI, но затем компания решила провести ребрендинг оболочки. За последние три дня новая версия прошивки стала доступна для 11 смартфонов.

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29 июля вышла EMUI 10.1 с июньской заплаткой безопасности для Huawei P40 Lite. Обновление проходит под номером v10.1.0.226 и имеет размер около 720 МБ. Смартфон был анонсирован в конце февраля нынешнего года. Он оснащён процессором Kirin 810, основной камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и фронталкой на 16 Мп. Аккумулятор имеет ёмкость 4200 мА*ч и поддерживает 40-ваттную зарядку.

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В тот же день вышла прошивка Magic UI 3.1.0.128 размером 263 МБ для Honor View 30 и Honor View 30 Pro. Её размер составил чуть более 260 МБ. Единственное обновление – патч безопасности тоже, но уже за июль текущего года.

Оба смартфона были представлены осенью. Они оснащены фронтальной камерой разрешением 32 Мп + 8 Мп и дисплеем IPS диагональю 6,57 дюйма. В стандартном издании установлены аккумулятор на 4200 мА*ч с 40-Вт проводной зарядкой, чип Kirin 990 и основная камера разрешением 40 Мп + 8 Мп + 8 Мп.

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Honor View 30 Pro

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В версии Pro ёмкость батареи снижено до 4100 мА*ч. При этом продвинутая модель имеет процессор Kirin 990 5G, 27-ваттную беспроводную зарядку, а разрешение ультраширокоугольной камеры выросло с 8 Мп до 12 Мп.

Сразу восемь моделей обзавелись новой версией оболочки сегодня, 31 июля. Magic UI 3.1.1.161 стала доступна для Honor X10 Max 5G. Апдейт повышает плавность интерфейса, стабильность работы системы, улучшает соединение в режиме точки доступа и добавляет поддержку Huawei HiCar, что позволяет управлять автомобилем через смартфон.

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Сам Honor X10 Max был представлен в первых числах этого месяца. Он получил платформу Dimensity 800 с поддержкой 5G, 7,09-дюймовую панель, 8-мегапиксельную фронталку и основную камеру с разрешением 48 Мп + 2 Мп. Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мА*ч.

Honor Play 4 5G – ещё одна новинка на процессе Dimensity 800. Она оснащена 16-мегапиксельной фронталкой, тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а аккумулятор на 4300 мА*ч поддерживает 22,5-Вт зарядку по проводу. Обновление под номером Magic UI 3.1.1.161 оптимизирует работу камеры и Wi-Fi, улучшает функцию умной классификации изображений в галереи и повышает плавность работы интерфейса.

Сегодня EMUI 10.1.0.150 получило всё семейство Huawei P40. Апдейт «весит» почти 1 ГБ, но приносит лишь заплатку безопасности ОС и оптимизирует систему.

Huawei P40 Pro+

Напомним, что линейка нового поколения представлена тремя смартфонами: Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+. Во всех используется процессор Kirin 990 5G и 50-мегапиксельная камера Sony IMX700. Стандартное издание имеет телеобъектив с 3-кратным зумом, а версия Pro получила перископный модуль с 5-кратным зумом. В Huawei P40 Pro+ используется уникальный телеобъектив с 10-кратным приближением.

Honor 30 Youth 5G получил Magic UI 3.1.1.161. Обновление улучшает звук во время разговоров по телефону и оптимизирует работу системы. То же самое получили Huawei Enjoy Z и Enjoy 20 Pro, но для них вышла прошивка EMUI 10.1.1.161. Все три смартфона имеют 7-нанометровую SoC Dimensity 800, основную камеру разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп, фронталку на 16 Мп и аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч.

Обновление для всех 11 смартфонов приходит «по воздуху». Проверить наличие можно в приложении «Поддержка» или через меню настроек. Отметим, что все перечисленные в материале модели работают под управлением операционной системы Android 10.

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