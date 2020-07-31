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Китайская компания Xiaomi сегодня, 31 июля, представила свой уже третий игровой смартфон 2020 года. После анонсированных в начала марта Black Shark 3 и версии Pro она выпустила модель Black Shark 3S. Несмотря на слухи о Snapdragon 865+, новинка получила чипсет Snapdragon 865, что поставило целесообразность её дебюта под вопрос.

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Xiaomi Black Shark 3S стал немного улучшенной модификацией стандартного издания. Он имеет идентичный внешний вид, камеры и набор интерфейсов. Габариты корпуса составили 168,72 х 77,33 х 10,42 мм при массе 222 грамма. Основная камера построена на базе 64-мегапиксельного, 13-мегапиксельного и 5-мегапиксельного модулей, а разрешение фронтальной составляет 20 Мп. Видео можно снимать в формате 4K Ultra HD со скоростью до 60 к/сек.

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Мобильный процессор Snapdragon 865 выполняется по 7-нанометровой технологии. Однокристальная система объединяет ядра Kryo 585 с частотой от 1,8 ГГц до 2,84 ГГц. Также в состав чипсета входит ускоритель Adreno 650. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 4720 мА*ч с поддержкой 65-ваттной проводной зарядки.

Новинка в отличие от Black Shark 3 сразу работает под управлением операционной системы Android 10 с оболочкой MIUI 12. Если быть точнее, то фирменная прошивка называется Joy UI 12, но она является не более чем просто изменённого версией MIUI – добавили игровой режим.

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Black Shark 3S имеет стереодинамики и разъём для наушников. Под капотом смартфона нашлось место для Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS, продвинутой системы охлаждения, а вот чип NFC отсутствует. Также нет беспроводной зарядки и защиты от воды по стандарту IP68.

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Если наличие оболочки Joy UI 12 было первым отличием новинки от модели, анонсированной в марте, то двумя другими являются объёмы памяти и дисплей. Экран тоже построен на базе панели OLED формата Full HD+, а диагональ составляет 6,67 дюйма. Но частота обновления выросла с 90 Гц до 120 Гц. Дисплей поддерживает стандарт HDR10+ и имеет интегрированный биометрический сенсор.

Новинка оснащена 12 ГБ оперативной памяти вне зависимости от комплектации. Вместимость накопителя составила 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ. Оценили Xiaomi Black Shark 3S соответственно в 575 долларов (3999 юаней), 615 долларов (4299 юаней) и 685 долларов (4799 юаней). Покупателям модель будет доступна в расцветках Crystal Blue и Skyfall Black, но дата старта продаж пока что не уточняется.

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К игровому смартфону можно докупить ещё три аксессуара. 10 долларов стоит Black Shark Shoulder Buttons. В 35 долларов оценён Black Shark Gamepad, который можно использовать с большинством телефонов на базе операционной системы Android. За 5 долларов можно купить Black Shark Finger Sleeve. Все аксессуары вы можете видеть на фотографиях ниже.

Для сравнения, Black Shark 3 доступен в модификациях 8 ГБ + 128/256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ. Стоимость базовой версии в Китае на старте продаж составила 500 долларов, продвинутой – 545 долларов, а топовая конфигурация была оценена в 575 долларов.