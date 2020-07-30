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Китайская компания Huawei представила четыре лэптопа серии MateBook 2020 Ryzen Edition. Ассортимент пополнился моделями диагональю 15,6 дюйма и 14 дюймов на процессорах Ryzen 5 4500U и Ryzen 7 4700U.

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Обе новинки оснащены IPS-экранами формата Full HD. В меньшей модели дисплей занимает 84% внутренней стороны крышки, а ёмкость аккумулятора не уточняется. Площадь полезного пространства в 15,6-дюймовом лэптопе составила 87%, а батарея характеризуется ёмкостью 42 Вт*ч. Ноутбуки поддерживают 65-ваттную проводную зарядку через порт USB-C.

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Система охлаждения представлена вентилятором с лопастями толщиной 0,2 мм. По словам производителя, мощность рассеивания тепла увеличена на 38% (непонятно, по сравнению с чем). Ноутбуки могут работать в сбалансированном и высокопроизводительном режимах, для активации которых предусмотрена отдельная клавиша.

Каждая новинка получила 16 ГБ оперативной памяти и накопитель вместимостью 512 ГБ. Процессор Ryzen 5 4500U имеет шесть ядер с частотой 2,3-4,0 ГГц, 8 МБ кэш-памяти третьего уровня и потребляет 15 Вт. Графическая подсистема представлена встроенным GPU с шестью ядрами и частотой 1,5 ГГц. Максимальная температура – 105 градусов.

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Ryzen 7 4700U получил восемь ядер с частотой от 2,0 ГГц до 4,1 ГГ. Объём кэш-памяти третьего уровня тоже составляет 8 МБ, максимальная температура работы – 105 градусов, а величина отвода тепловой мощности – 15 Вт. iGPU имеет семь ядер с частотой 1,6 ГГц. Оба процессора выполняются по 7-нанометровой технологии, поддерживают PCI Express 3.0 и не могут похвастаться технологией многопоточности.

Huawei MateBook D14 в модификации с Ryzen 5 4500U составила 585 долларов. Версию с Ryzen 7 4700U оценили в 655 долларов. Huawei MateBook D15 с Ryzen 5 4500U можно будет купить за 600 долларов, а модификация с Ryzen 7 4700U обойдётся на 70 долларов дороже. Старт продаж запланирован на 6 августа текущего года.