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Не баг, а фича. Именно так можно охарактеризовать ситуацию с дисплеем смартфона OnePlus Nord. Модель была анонсирована 21 июля 2020 года. Она получила, как оказалось, проблемный экран AMOLED формата Full HD+ с частотой обновления 90 Гц. Диагональ составила 6,44 дюйма.

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К хрупкости конструкции в связи с пластиковым корпусом добавился ещё один недостаток. Как стало известно, при снижении яркости до 25% и ниже на экране появляются фиолетовые и зелёные оттенки, а также наблюдается неравномерность подсветки.

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Китайская компания оперативно прокомментировала ситуацию. Она заявила, что небольшие искажения цветов может являться особенностью активной матрицы на органических светодиодах. Это никак не являет на долговечность дисплея, и не является браком. Примечательно, что в случае с идентичной проблемой на OnePlus 8 Pro за 999 евро китайский производитель предложил бесплатный ремонт, возврат денег или замену телефона на новый.

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Напомним, что OnePlus Nord – самый дешёвый смартфон компании за несколько лет. Его цена составила 399 евро или 499 евро в зависимости от комплектации. В Азии модель оценили в 330 долларов за базовую конфигурацию, в которой предполагается 8 ГБ оперативки и накопитель на 128 ГБ.

Одной их основных фишек смартфона является фронтальная камера. Она получила главный модуль на 32 Мп, широкоугольный на 8 Мп и может снимать видео в 4K с частотой кадров 60 FPS. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 5 Мп и осталась без телеобъектива.

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Сердцем OnePlus Nord выступил мобильный процессор Snapdragon 765G с частотой 2,4 ГГц и модемом Snapdragon X52 для поддержки работы в сетях пятого поколения. Из прочего отметим NFC, операционную систему Android 10 и аккумулятор ёмкостью 4115 мА*ч с 30-Вт зарядкой по проводу. Защита от воды и гнездо под наушники отсутствуют.