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Японская компания Sony уже официально анонсировала игровую консоль PlayStation 5, но дата старта продаж всё ещё не уточняется. Несмотря на это, производитель из Страны восходящего Солнца уже представил две серии телевизоров BRAVIA 2020 года, которые идеально подходят для использования с приставкой нового поколения. Все новинки получили сертификат Ready for PlayStation 5.

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Телевизоры оборудованы прямой подсветкой Full Array LED и процессором обработки изображения X1. В рамках серии XH90 японская компания выпустила три модели. Они получили 4K Ultra HD панели диагональю 55 дюймов, 65 дюймов и 75 дюймов. Линейка ZH8 включает 75-дюймовую и 85-дюймовую модели, оснащённые дисплеями формата 8K UHD.

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Все телевизоры могут похвастаться поддержкой стандарта HDR и частотой развёртки 120 Гц. Время отклика составляет 7,2 мс. За снижение значения input lag отвечает режим BRAVIA Game Mode. Производителем предусмотрена возможность управлять приставкой с помощью пульта дистанционного управления для телевизора, а также включать ТВ с помощью контроллера DualSense для консоли.

Новинки получили поддержку технологии объёмного звучания Acoustic Surface. Также стоит отметить наличие режима Audio S-Force для управления интегрированной акустической системой телевизора.

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65-дюймовая модель серии Sony BRAVIA XH90 оценена в 150 000 рублей, а цена 75-дюймового телевизора составила 230 000 рублей. Стоимость 55-дюймовой новинки японский производитель пока что не обнародовал. 75-дюймовый телевизор Sony BRAVIA ZH8 можно купить за 700 000 рублей. 85-дюймовая панель стоит на 300 000 рублей дороже.