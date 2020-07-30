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Компания Xiaomi третий день подряд выпускает обновление программного обеспечение MIUI 12 в Китае. Вчера вышла сборка от 29 июля 2020 года. Закрытая китайская бета-версия без сервисов Google стала доступна более чем для трёх десятков смартфонов.

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Оболочка построена на базе операционной системы Android 10 для каждой модели. Три смартфона из списка были анонсированы в 2020 году. Это POCO X2, Xiaomi Mi 10 Lite и Xiaomi Mi 10 Youth. Ещё несколько моделей вышло в 2018 году, но подавляющее большинство – смартфоны 2019 года выпуска.

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Так как речь идёт о бета-версии, стоит сделать резервную копию данных, чтобы после установки апдейта не потерять файлы с накопителя. Кроме того, следует зарядить аккумулятор минимум до 50%. Для обновления нужно использовать кастомный режим восстановления вроде Team Win Recovery Project. Ссылки на загрузку файлов для установки собраны в таблице ниже.