Новая версия MIUI 12 вышла на 30 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO
Компания Xiaomi третий день подряд выпускает обновление программного обеспечение MIUI 12 в Китае. Вчера вышла сборка от 29 июля 2020 года. Закрытая китайская бета-версия без сервисов Google стала доступна более чем для трёх десятков смартфонов.
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Оболочка построена на базе операционной системы Android 10 для каждой модели. Три смартфона из списка были анонсированы в 2020 году. Это POCO X2, Xiaomi Mi 10 Lite и Xiaomi Mi 10 Youth. Ещё несколько моделей вышло в 2018 году, но подавляющее большинство – смартфоны 2019 года выпуска.
Так как речь идёт о бета-версии, стоит сделать резервную копию данных, чтобы после установки апдейта не потерять файлы с накопителя. Кроме того, следует зарядить аккумулятор минимум до 50%. Для обновления нужно использовать кастомный режим восстановления вроде Team Win Recovery Project. Ссылки на загрузку файлов для установки собраны в таблице ниже.
|
MIUI 12 Closed Beta от 29.07.2020
|
#
|
Бренд
|
Модель
|
Год
|
Загрузить
|
1
|
Xiaomi
|
Mi 9
|
2019
|
2
|
Mi 9 Pro
|
2019
|
3
|
Mi 8
|
2018
|
4
|
Mi 8 Pro
|
2018
|
5
|
Mi 8 UD
|
2018
|
6
|
Mi 9 SE
|
2019
|
7
|
Mi CC9e
|
2019
|
8
|
Mi Max 3
|
2018
|
9
|
Mi MIX 3
|
2018
|
10
|
Mi 8 Lite
|
2018
|
11
|
Mi 8 Youth
|
2018
|
12
|
Mi 9 Lite
|
2019
|
13
|
Mi CC9
|
2019
|
14
|
Mi 9T Pro
|
2019
|
15
|
Mi 8 SE
|
2018
|
16
|
Mi Note 10
|
2019
|
17
|
Mi Note 10 Pro
|
2019
|
18
|
Mi CC9 Pro
|
2019
|
19
|
Mi CC9 Pro Premium
|
2019
|
20
|
Mi CC9 Meitu
|
2019
|
21
|
Mi 8 EE
|
2018
|
22
|
Mi 10 Youth
|
2020
|
23
|
Mi 10 Lite
|
2020
|
24
|
Redmi
|
Note 8 Pro
|
2019
|
25
|
Note 8
|
2019
|
26
|
Redmi K20 Pro
|
2019
|
27
|
Redmi K30 4G
|
2019
|
28
|
Redmi K 30 5G
|
2019
|
29
|
Redmi Note 7
|
2019
|
30
|
Redmi Note 7S
|
2019
|
31
|
Redmi Note 7 Pro
|
2019
|
32
|
POCO
|
X2
|
2020
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