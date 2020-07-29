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Вчера, 28 июля, вышло очередное регулярное обновление MIUI 12. В этот раз закрытая бета-версия в Китае стала доступна для 33 смартфонов, которые продаются под брендами Xiaomi, POCO и Redmi.

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Китайская версия оболочки не имеет сервисов Google и ориентирована на ознакомление с новшествами прошивки нового поколения. Из 33 смартфонов 9 были анонсированы в 2018 году. Это семейство Xiaomi Mi 8, а также модели Mi Max 3 и Mi MIX 3. С осени большая часть из них перестанет получать регулярные апдейты ПО.

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Лишь две модели из списка вышли в нынешнем году. Это флагман Xiaomi Mi 10 и представитель среднебюджетного сегмента POCO X2. Ещё 22 смартфона были представлены в прошлом году, из них 9 выпускаются под брендом Redmi. Отметим, что для Mi 10 прошивка построена на базе операционной системы Android 11 Beta 2, а для всех остальных – на Android 10.