33 смартфона Xiaomi, Redmi и POCO получили новую закрытую версию MIUI 12 – список и ссылки на скачивание
Вчера, 28 июля, вышло очередное регулярное обновление MIUI 12. В этот раз закрытая бета-версия в Китае стала доступна для 33 смартфонов, которые продаются под брендами Xiaomi, POCO и Redmi.
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Китайская версия оболочки не имеет сервисов Google и ориентирована на ознакомление с новшествами прошивки нового поколения. Из 33 смартфонов 9 были анонсированы в 2018 году. Это семейство Xiaomi Mi 8, а также модели Mi Max 3 и Mi MIX 3. С осени большая часть из них перестанет получать регулярные апдейты ПО.
Лишь две модели из списка вышли в нынешнем году. Это флагман Xiaomi Mi 10 и представитель среднебюджетного сегмента POCO X2. Ещё 22 смартфона были представлены в прошлом году, из них 9 выпускаются под брендом Redmi. Отметим, что для Mi 10 прошивка построена на базе операционной системы Android 11 Beta 2, а для всех остальных – на Android 10.
|
Скачать MIUI 12 Closed Beta от 28 июля
|
#
|
Модель
|
Скачать
|
2018 год
|
1
|
Xiaomi
|
Mi 8
|
2
|
Mi 8 Youth
|
3
|
Mi 8 Lite
|
4
|
Mi 8 Explorer
|
5
|
Mi 8 UD
|
6
|
Mi 8 Pro
|
7
|
Mi 8 SE
|
8
|
Mi Max 3
|
9
|
Mi MIX 3
|
2019 год
|
1
|
Xiaomi
|
Mi 9
|
2
|
Mi 9 Pro 5G
|
3
|
Mi 9T
|
4
|
Mi 9T Pro
|
5
|
Mi 9 SE
|
6
|
Mi 9 Lite
|
7
|
Mi CC9
|
8
|
Mi CC9e
|
9
|
Mi CC9 Pro
|
10
|
Mi CC9 Pro Premium
|
11
|
Mi Note 10
|
12
|
Mi Note 10 Pro
|
13
|
Mi CC9 Meitu
|
14
|
Redmi
|
Note 7
|
15
|
Note 7S
|
16
|
Note 7 Pro
|
17
|
Note 8
|
18
|
Note 8 Pro
|
19
|
K30 4G
|
20
|
K30 5G
|
21
|
K20
|
22
|
K20 Pro
|
2020 год
|
1
|
POCO
|
X2
|
2
|
Xiaomi
|
Mi 10
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