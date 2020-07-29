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33 смартфона Xiaomi, Redmi и POCO получили новую закрытую версию MIUI 12 – список и ссылки на скачивание

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Вчера, 28 июля, вышло очередное регулярное обновление MIUI 12. В этот раз закрытая бета-версия в Китае стала доступна для 33 смартфонов, которые продаются под брендами Xiaomi, POCO и Redmi.

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Китайская версия оболочки не имеет сервисов Google и ориентирована на ознакомление с новшествами прошивки нового поколения. Из 33 смартфонов 9 были анонсированы в 2018 году. Это семейство Xiaomi Mi 8, а также модели Mi Max 3 и Mi MIX 3. С осени большая часть из них перестанет получать регулярные апдейты ПО.

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Лишь две модели из списка вышли в нынешнем году. Это флагман Xiaomi Mi 10 и представитель среднебюджетного сегмента POCO X2. Ещё 22 смартфона были представлены в прошлом году, из них 9 выпускаются под брендом Redmi. Отметим, что для Mi 10 прошивка построена на базе операционной системы Android 11 Beta 2, а для всех остальных – на Android 10.

Скачать MIUI 12 Closed Beta от 28 июля
#
Модель
Скачать
2018 год
1
Xiaomi
Mi 8
2
Mi 8 Youth
3
Mi 8 Lite
4
Mi 8 Explorer
5
Mi 8 UD
6
Mi 8 Pro
7
Mi 8 SE
8
Mi Max 3
9
Mi MIX 3
2019 год
1
Xiaomi
Mi 9
2
Mi 9 Pro 5G
3
Mi 9T
4
Mi 9T Pro
5
Mi 9 SE
6
Mi 9 Lite
7
Mi CC9
8
Mi CC9e
9
Mi CC9 Pro
10
Mi CC9 Pro Premium
11
Mi Note 10
12
Mi Note 10 Pro
13
Mi CC9 Meitu
14
Redmi
Note 7
15
Note 7S
16
Note 7 Pro
17
Note 8
18
Note 8 Pro
19
K30 4G
20
K30 5G
21
K20
22
K20 Pro
2020  год
1
POCO
X2
2
Xiaomi
Mi 10
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