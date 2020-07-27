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Xiaomi Redmi Note 9S потерял в цене 5000 рублей – Snapdragon 720G, 48-Мп камера и АКБ на 5020 мА*ч

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23 марта 2020 года компания Xiaomi анонсировала смартфон Redmi Note 9S. На старте второго квартала он начал продаваться в России по рекомендованной цене 17 990 рублей. За эти деньги модель предлагает покупателям 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Сейчас смартфон можно купить намного дешевле.

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Мы уже писали, что магазин Xiaomi Russia Store предлагает со скидкой 11 000 рублей модель Mi Note 10 Lite. В свою очередь Redmi Note 9S подешевел почти на 5000 рублей. Сейчас цена составляет 18 171 рубль, но при добавлении товара в корзину продавец даёт скидку 4000 рублей, а ещё 1000 рублей можно сэкономить с промокодом AOMIX1000. Таким образом, смартфон с официальной гарантией обойдётся чуть более чем в 13 000 рублей.

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Для сравнения, большинство официальных ритейлеров просят за модель в модификации с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти 17 990 рублей, как и на старте продаж. Стоимость смартфона на «сером» рынке составляет минимум 15 000 рублей. Также стоит отметить, что в России продаётся «серая» версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти. Её цена начинается с отметки 16 000 рублей.

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Xiaomi Redmi Note 9S – один из первых смартфонов на 8-нанометровом мобильном процессоре Snapdragon 720G. Чипсет работает на пиковой частоте 2,3 ГГц и имеет графический ускоритель Adreno 618. Подсистема питания представлена ёмкой аккумуляторной батареей – 5020 мАч с 18-ваттной проводной подзарядкой.

Основная камера в модели нового поколения почти такая же, как в Redmi Note 8. Она имеет главный модуль на 48 Мп, широкоугольный на 8 Мп с углом захвата 119 градусов, 5-мегапиксельный датчик изображения для макросъёмки и 2-мегапиксельную матрицу глубины. Видеоролики можно снимать в 4K UHD при 30 к/сек. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

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Корпус Redmi Note 9S получил защиту от влаги, а лицевая и задняя части оформлены стеклом Gorilla Glass пятого поколения. Спереди установлена жидкокристаллическая панель формата Full HD+ с поддержкой расширенного динамического диапазона. Размер составляет 6,67 дюйма по диагонали, а вверху предусмотрено круглое отверстие под уже упомянутую фронталку на 16 Мп.

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В этом году Xiaomi Redmi Note 9S должен будет получить программное обеспечение MIUI 12. Android 11 тоже в будущем должен будет прийти на смартфон, поскольку из коробки установлена операционная система Android 11. Судя по опыту других моделей, ОС Android 12 мы скорее всего не увидим, зато можно рассчитывать на получение даже MIUI 14 в 2022 году, если свой подход к обновлению устройств китайская компания не планирует менять.

Что касается интерфейсов, на борту есть Bluetooth 5, Wi-Fi 5, USB-C и разъём для наушников. А вот чип NFC в смартфоне отсутствует, хотя он есть даже в более дешёвой модели Redmi Note 9. Из прочего стоит отметить радио, инфракрасный излучатель, слот для microSD отдельно от SIM-карт, боковой сканер отпечатков пальцев, пластиковую рамку и поддержку видеосъёмки с частотой 120 к/сек в формате Full HD на фронтальную камеру.

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