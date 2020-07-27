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В конце весны компания Xiaomi представила в России модель среднего уровня Mi Note 10 Lite. Она чуть ранее появилась в странах Западной Европы по цене 399 евро или примерно 33 500 рублей по нынешнему курсу за модификацию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти. В России стоимость этой же конфигурации составила 32 990 рублей. Но сейчас цена упала более чем на 10 000 рублей.

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Со скидкой 11 000 рублей Xiaomi Mi Note 10 Lite можно приобрести в магазине Tmall на AliExpress. Речь идёт о Ростест-версии с официальной гарантией производителя. Цена весенней новинки уже снижена на 5500 рублей по сравнению со стартом продаж. На странице продавца Xiaomi Russia Store перечёркнута прежняя стоимость 37 148 рублей, но обращать особого внимания на это не стоит.

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Как бы там ни было, после добавления смартфона в корзину его стоимость падает ещё на 4000 рублей, а промокод AOMIX1500 позволяет дополнительно сэкономить 2000 рублей. Если вы планируете купить два устройства, нужно использовать промокод 10LITE2PC, иначе размер скидки составит по 1000 рублей на каждый девайс. Как итог, со всеми дополнительными скидками и промокодом смартфон обойдётся вам в 21 990 рублей. Количество товаров ограничено, а акция продлится до 10:00 МСК 28 июля 2020 года.

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Отметим, что это самая низкая цена Xiaomi Mi Note 10 Lite в России на данный момент. Во время написания материала, стоимость на «сером» рынке стартует с 22 600 рублей, согласно «Яндекс.Маркет». В официальной рознице МТС отдаётся смартфон за 22 990 рублей с промокодом HOME82, т.е. на 10 000 рублей меньше, чем на старте продаж. В то же время остальные ретейлеры просят минимум 25 990 рублей.

Напомним, что Xiaomi Mi Note 10 Lite – один из немногих смартфонов среднего класса 2020 года в ассортименте китайской компании, который не может похвастаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Связано это с тем, что он получил процессор Snapdragon 730G. Однокристальная система выполнена по 8-нанометровой технологии и работает на частоте до 2,2 ГГц, а вопросами графики занимается видеочип Adreno 618 GPU.

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От старшей версии, которую оценили в 39 999 рублей с завода, модель с приставкой Lite отличается несильно. В первую очередь упрощения коснулись камеры, но есть и некоторые улучшения. Например, накопитель UFS 2.1 вместо UFS 2.0. Фронтальная получила сенсор на 16 Мп вместо матрицы на 32 Мп. Разрешение основной камеры составило 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Здесь пересекаются только 2-мегапиксельные датчики для макросъёмки.

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Апрельская новинка имеет 8-мегапиксельный широкоугольный модуль и 2-мегапиксельный для анализа глубины резкости. В Xiaomi Mi Note 10 разрешение широкоугольной камеры составляет 20 Мп, матрица глубины отсутствует, но зато есть 50-мм и 93-мм телеобъективы разрешением 12 Мп и 8 Мп соответственно. В главном модуле старшей модели установлен 108-мегапиксельный датчик изображения.

Xiaomi Mi Note 10 Lite сохранил 6,47-дюймовую панель OLED с изогнутыми гранями и разрешением FHD+. Под дисплеем установлен биометрический сенсор. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 5260 мА*ч, как и в старшей модели, несмотря на отсутствие 108-Мп камеры, которая «съедала львиную долю заряда АКБ при активном использовании. Из прочего отметим Android 10 с MIUI 11, NFC с поддержкой Google Pay, разъём для наушников, 30-Вт зарядку через USB-C и Bluetooth 5.0 / Wi-Fi 5.