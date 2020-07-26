Samsung Galaxy S20+ рекордно подешевел – официальная цена флагмана 2020 года впервые упала на 40 000 рублей
В официальной рознице стоимость флагманского смартфона 2020 года Samsung Galaxy S20+ упала до рекордно низкой отметки. На старте продаж цена модификации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ составила 89 990 рублей. Сейчас смартфон можно купить почти в два раза дешевле.
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В магазине МТС официальная стоимость Samsung Galaxy S20+ уже снижена с 89 990 рублей до 74 990 рублей. С промокодом Tel25 можно сэкономить ещё 25 000 рублей. Таким образом, суммарная скидка составляет 40 000 рублей, т.е. сам смартфон можно купить за 49 990 рублей.
Напомним, что флагман анонсировали 11 февраля 2020 года. В начале марта он поступил на рынок. В России продаётся версия на 7-нанометровом процессоре Exynos 990. Чипсет получил восемь ядер – по два Mongoose M5 и Cortex-A76 с частотой 2,73 ГГц и 2,5 ГГц соответственно, и ещё четыре Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц.
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Модель Galaxy S20+ несёт на борту встроенный аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч, который получил поддержку проводной подзарядки Power Delivery 3.0 и беспроводной по стандарту Qi. Мощность составляет 25 Вт и 15 Вт соответственно.
Основная камера флагмана имеет телеобъектив с фазовой автофокусировкой, оптической стабилизацией и рекордным разрешением на рынке – 64 Мп. В его основе лежит матрица формата 1/1,72 дюйма с размером пикселя 0,8 мкм. Широкоугольный модуль оборудован 12-мегапиксельным сенсором с размером пикселя 1,4 мкм, 13-мм объективом со светосилой f/2,2 и поддержкой технологии Super Steady Video.
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Стандартная камера тоже оборудована 12-мегапиксельным датчиком изображения, но более продвинутым. Он имеет оптический формат 1/1,76 дюйма и пиксели размером 1,8 мкм. Модель имеет автофокусировку Dual Pixel и оптическую стабилизацию. Также на тыльной стороне флагмана установлена времяпролётная камера ToF 3D на 0,3 Мп с апертурой f/1.
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Разрешение камеры для селфи составляет 10 Мп. Обе поддерживают видеосъёмку в 4K Ultra HD при 30 к/сек и 60 к/сек. При этом основная камера может похвастаться ещё и запись видео в 8K UHD с частотой 24 к/сек. Фронталка в свою очередь получила поддержку технологии распознавания лиц для разблокировки смартфона. Идентифицировать пользователя можно и с помощью ультразвукового дактилоскопического сканера для считывания отпечатков пальцев. Он установлен под дисплеем.
Сам экран в Samsung Galaxy S20+ отличается диагональю 6,7 дюйма, форматом WQHD и поддержкой HDR10+. Частота обновления составляет 60 Гц или 120 Гц в зависимости от разрешения (WQHD или Full HD+ соответственно). В основу дисплея положена фирменная матрица Dynamic AMOLED Infinity-O.
Из параметров смартфона отметим защиту от воды IP68, стекло Gorilla Glass 6 спереди и сзади, алюминиевую рамку, стереодинамики, NFC, Bluetooth 5 / Wi-Fi 6 и режим Samsung DeX. В начале августа компания представит программную оболочку One UI 2.5. Сейчас Samsung Galaxy 20+ работает на базе One UI 2.1 с операционной системой Android 10.
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