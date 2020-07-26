Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Samsung Galaxy S20+ рекордно подешевел – официальная цена флагмана 2020 года впервые упала на 40 000 рублей

[ ] для раздела Блоги
3
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
2080 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В официальной рознице стоимость флагманского смартфона 2020 года Samsung Galaxy S20+ упала до рекордно низкой отметки. На старте продаж цена модификации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ составила 89 990 рублей. Сейчас смартфон можно купить почти в два раза дешевле.

реклама

В магазине МТС официальная стоимость Samsung Galaxy S20+ уже снижена с 89 990 рублей до 74 990 рублей. С промокодом Tel25 можно сэкономить ещё 25 000 рублей. Таким образом, суммарная скидка составляет 40 000 рублей, т.е. сам смартфон можно купить за 49 990 рублей.

анонсы и реклама
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Напомним, что флагман анонсировали 11 февраля 2020 года. В начале марта он поступил на рынок. В России продаётся версия на 7-нанометровом процессоре Exynos 990. Чипсет получил восемь ядер – по два Mongoose M5 и Cortex-A76 с частотой 2,73 ГГц и 2,5 ГГц соответственно, и ещё четыре Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц.

реклама

Модель Galaxy S20+ несёт на борту встроенный аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч, который получил поддержку проводной подзарядки Power Delivery 3.0 и беспроводной по стандарту Qi. Мощность составляет 25 Вт и 15 Вт соответственно.

Основная камера флагмана имеет телеобъектив с фазовой автофокусировкой, оптической стабилизацией и рекордным разрешением на рынке – 64 Мп. В его основе лежит матрица формата 1/1,72 дюйма с размером пикселя 0,8 мкм. Широкоугольный модуль оборудован 12-мегапиксельным сенсором с размером пикселя 1,4 мкм, 13-мм объективом со светосилой f/2,2 и поддержкой технологии Super Steady Video.

реклама

Стандартная камера тоже оборудована 12-мегапиксельным датчиком изображения, но более продвинутым. Он имеет оптический формат 1/1,76 дюйма и пиксели размером 1,8 мкм. Модель имеет автофокусировку Dual Pixel и оптическую стабилизацию. Также на тыльной стороне флагмана установлена времяпролётная камера ToF 3D на 0,3 Мп с апертурой f/1.

реклама

Разрешение камеры для селфи составляет 10 Мп. Обе поддерживают видеосъёмку в 4K Ultra HD при 30 к/сек и 60 к/сек. При этом основная камера может похвастаться ещё и запись видео в 8K UHD с частотой 24 к/сек. Фронталка в свою очередь получила поддержку технологии распознавания лиц для разблокировки смартфона. Идентифицировать пользователя можно и с помощью ультразвукового дактилоскопического сканера для считывания отпечатков пальцев. Он установлен под дисплеем.

Сам экран в Samsung Galaxy S20+ отличается диагональю 6,7 дюйма, форматом WQHD и поддержкой HDR10+. Частота обновления составляет 60 Гц или 120 Гц в зависимости от разрешения (WQHD или Full HD+ соответственно). В основу дисплея положена фирменная матрица Dynamic AMOLED Infinity-O.

Из параметров смартфона отметим защиту от воды IP68, стекло Gorilla Glass 6 спереди и сзади, алюминиевую рамку, стереодинамики, NFC, Bluetooth 5 / Wi-Fi 6 и режим Samsung DeX. В начале августа компания представит программную оболочку One UI 2.5. Сейчас Samsung Galaxy 20+ работает на базе One UI 2.1 с операционной системой Android 10.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

samsung
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Saturn 12F ARGB Pro
8
Презентация игрового смартфона ROG Phone 3
21
Обзор TWS-наушников Tronsmart Onyx Ace
3
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Ore
11
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
27
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-I Gaming
21
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3500Х
30
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
25

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 25
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 37
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 91
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 27
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 70
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
17 июля 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская цена HUAWEI P30 упала на 30 000 рублей – самая выгодная покупка лета 2020 по самой низкой стоимости с начала продаж
14
Стало известно, когда Pocophone F1, Redmi Note 8 Pro и многие другие популярные смартфоны Xiaomi 2018-2019-х годов получат прошивку MIUI 12
23
Первые подтверждённые тесты видеокарты RTX 3000-й серии показали, что флагман GeForce RTX 3080 Ti может оказаться гораздо менее производительным, чем сообщалось ранее
55
Системные требования Android 11 оказались выше чем у Windows 10 - Google не позволит телефонам с 2 ГБ ОЗУ использовать полноценную версию ОС
65
Видеокарта Radeon RX 6900 ХТ – Big Navi может оказаться в 3 раза быстрее Radeon RX 5700 ХТ, составив достойную конкуренцию GeForce RTX 3080 Ti
56
Google определил победителя между PlayStation 5 и Xbox Series X – результат оказался довольно предсказуемым
37
The Witcher 3 получила масштабное обновление модификации Redux, позволяющее сделать игру реалистичнее, а игровой мир живым даже для тех, кто прошёл Ведьмака несколько раз
24
Выясняем, сколько оперативной памяти нужно современному игровому компьютеру – 8 Гб VS 16 Гб VS 32 Гб в тестировании Benchmark
47
Процессоры с новой карикатуры Intel поразительно похожи на AMD Ryzen
19
Эксперты назвали оптимальную видеокарту для игр в разрешении 1080р на максимальных настройках – Radeon RX 5600 XT против GeForce GTX 1660 Super в тестировании Benchmark
25
Sony может выпустить PlayStation 5 Pro на старте продаж, установив на него цену всего в 399 долларов – цены, названия и позиционирование консолей следующего поколения
17
Новое обновление GTA Online добавит в игру новую локацию и множество игрового контента
11
Huawei nova 5T сильно подешевел – Kirin 980, сервисы Google, NFC и неплохие камеры по лучшей цене
5
Клоуны заставили Rockstar выпустить новое масштабное обновление к игре Red Dead Redemption 2 Online
3
Xiaomi POCO F2 Pro рекордно подешевел – Snapdragon 865, NFC и 64-Мп камера по самой низкой цене с начала продаж
8
Тактовая частота 5 000 МГц станет нормой для процессоров Intel Core 11-го поколения Rocket Lake
40
Консоль для миллионеров – анонсирован выход PlayStation 5 из чистого золота
30
Новая закрытая версия MIUI 12 стала доступна для 35 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO – список и ссылки на загрузку прошивки
1
Фанат Ведьмака перенес Цири в мир Cyberpunk 2077
15
Radeon RX 5700 XT занял первое место в 3DMark Time Spy в связке с Ryzen 9 3900XT
7

Популярные статьи

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14
Мои итоги 10 лет чтения книг с монитора - советы по сохранению зрения и выбору монитора Flicker free
31
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor RX 5700 XT Red Devil
35
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Saturn 12F ARGB Pro
8

Сейчас обсуждают

Каскадналейщик
16:28
Лейки всё парвут!!!
Intel представит процессор 10-го поколения Core i9-10850K для настольных ПК завтра
Rudolf Witzig
16:27
Теперь Райзен 4 можно не ждать! (не можно)
Intel представит процессор 10-го поколения Core i9-10850K для настольных ПК завтра
Don-Pedro
16:24
Это какой-то триумф!
Intel представит процессор 10-го поколения Core i9-10850K для настольных ПК завтра
sg999570
16:23
Ну и что, RTX то же далеко не энергоэффективные карты, моя гига 2070S выжирает в дефолте 240Вт в любой тяжёлой игре и тестах стабильности 3DMarK, был бы диапазон увеличения поуверлимита больше она бы ...
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor RX 5700 XT Red Devil
Stanislav_i
16:16
В сравнении на GpuCheck GTX 1080ti быстрее RTX 2070 Super на 3-6%. Я бы сказал, что без лучей они равны. И на 8-11% быстрее обычной RTX 2070. Процессор 10900K. Там еще четыре списка с графиками по 48 ...
Первые подтверждённые тесты видеокарты RTX 3000-й серии показали, что флагман GeForce RTX 3080 Ti может оказаться гораздо менее производительным, чем сообщалось ранее
Михаил Ааа
16:14
У PS4 железо было убогое даже на момент старта в 2013. Процессор медленный, видеокарта тянула максимум на уровень мидла 2012 года, по скорости она примерно как HD7850... к моменту старта PS4 уже прод...
Sony может выпустить PlayStation 5 Pro на старте продаж, установив на него цену всего в 399 долларов – цены, названия и позиционирование консолей следующего поколения
Николай Украинский
16:13
Ептеть, а я все в ожидании ((
Финальный список из 50 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 в 2020 году
shikola
16:09
Тупо в акуе!!!Предполагая что мать и проц были засраны потому,что у автора неосталось достаточно крепкого спирта и в ход пошол адеколон.
Что делать, если термопаста попала в сокет AM4 / AM3 / AM3+ / AM2 / AM2+ / FM1 / FM2 / 939 - быстрый, бюджетный и эффективный ремонт материнской платы в домашних условиях
StonedAstronaut
16:07
https://www.meme-arsenal.com/memes/6e667d2269bfd164eec575b26321d299.jpg
Google определил победителя между PlayStation 5 и Xbox Series X – результат оказался довольно предсказуемым
Sanyou
16:04
Во-первых гкам есть, если вам так прям нужно, а во вторых тут цена не флагманская чтоб фоткать как флагман.
Бюджетный флагман Redmi Note 9 Pro от Xiaomi подешевел на 8 000 рублей – 64 Мп камера, быстрая зарядка 30 Вт и мощный процессор от Qualcomm по самой низкой цене этого лета
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем