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В официальной рознице стоимость флагманского смартфона 2020 года Samsung Galaxy S20+ упала до рекордно низкой отметки. На старте продаж цена модификации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ составила 89 990 рублей. Сейчас смартфон можно купить почти в два раза дешевле.

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В магазине МТС официальная стоимость Samsung Galaxy S20+ уже снижена с 89 990 рублей до 74 990 рублей. С промокодом Tel25 можно сэкономить ещё 25 000 рублей. Таким образом, суммарная скидка составляет 40 000 рублей, т.е. сам смартфон можно купить за 49 990 рублей.

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Напомним, что флагман анонсировали 11 февраля 2020 года. В начале марта он поступил на рынок. В России продаётся версия на 7-нанометровом процессоре Exynos 990. Чипсет получил восемь ядер – по два Mongoose M5 и Cortex-A76 с частотой 2,73 ГГц и 2,5 ГГц соответственно, и ещё четыре Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц.

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Модель Galaxy S20+ несёт на борту встроенный аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч, который получил поддержку проводной подзарядки Power Delivery 3.0 и беспроводной по стандарту Qi. Мощность составляет 25 Вт и 15 Вт соответственно.

Основная камера флагмана имеет телеобъектив с фазовой автофокусировкой, оптической стабилизацией и рекордным разрешением на рынке – 64 Мп. В его основе лежит матрица формата 1/1,72 дюйма с размером пикселя 0,8 мкм. Широкоугольный модуль оборудован 12-мегапиксельным сенсором с размером пикселя 1,4 мкм, 13-мм объективом со светосилой f/2,2 и поддержкой технологии Super Steady Video.

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Стандартная камера тоже оборудована 12-мегапиксельным датчиком изображения, но более продвинутым. Он имеет оптический формат 1/1,76 дюйма и пиксели размером 1,8 мкм. Модель имеет автофокусировку Dual Pixel и оптическую стабилизацию. Также на тыльной стороне флагмана установлена времяпролётная камера ToF 3D на 0,3 Мп с апертурой f/1.

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Разрешение камеры для селфи составляет 10 Мп. Обе поддерживают видеосъёмку в 4K Ultra HD при 30 к/сек и 60 к/сек. При этом основная камера может похвастаться ещё и запись видео в 8K UHD с частотой 24 к/сек. Фронталка в свою очередь получила поддержку технологии распознавания лиц для разблокировки смартфона. Идентифицировать пользователя можно и с помощью ультразвукового дактилоскопического сканера для считывания отпечатков пальцев. Он установлен под дисплеем.

Сам экран в Samsung Galaxy S20+ отличается диагональю 6,7 дюйма, форматом WQHD и поддержкой HDR10+. Частота обновления составляет 60 Гц или 120 Гц в зависимости от разрешения (WQHD или Full HD+ соответственно). В основу дисплея положена фирменная матрица Dynamic AMOLED Infinity-O.

Из параметров смартфона отметим защиту от воды IP68, стекло Gorilla Glass 6 спереди и сзади, алюминиевую рамку, стереодинамики, NFC, Bluetooth 5 / Wi-Fi 6 и режим Samsung DeX. В начале августа компания представит программную оболочку One UI 2.5. Сейчас Samsung Galaxy 20+ работает на базе One UI 2.1 с операционной системой Android 10.