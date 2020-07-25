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27 августа 2019 года состоялась европейская премьера смартфона Huawei nova 5T. В модификации с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ он был оценён в 429 евро или примерно 32 000 рублей по курсу на момент анонса. В середине четвёртого квартала модель появилась на российском рынке по цене 27 990 рублей. Сейчас смартфон сильно подешевел.

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В магазине МТС стоимость снижена до 19 990 рублей, а с промокодом HOME11 можно сэкономить ещё 2000 рублей. Таким образом, Huawei nova 5T в конфигурации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти обойдётся в 17 990 рублей. Согласно «Яндекс.Маркет», в других магазинах в России стоимость составляет минимум 20 700 рублей. На AliExpress смартфон тоже обойдётся дороже, чем в МТС – в 270 долларов или 19 500 рублей.

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Модель оснащена флагманским процессором 2019 года в лице 7-нанометровой однокристальной платформы Kirin 980 с пиковой частотой 2,6 ГГц и 10-ядерной графикой Mali-G76 MP10. Подсистема питания представлена аккумулятором на 3750 мА*ч. В связи с использованием старого мобильного процессора смартфон сохранили все сервисы Google, т.е. у вас не будет проблем с навигацией, просмотром YouTube и бесконтактной оплатой.

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В Европе Huawei nova 5T уже получил программное обеспечение EMUI 10.1 на базе операционной системы Android 10. Оно принесло возможность кастомизации экрана Always-on, добавило помощникам Huawei Assistant TODAY, добавило режим плавающих окон и позволяет менять пиктограмму срабатывания сканера отпечатков пальцев. При этом в продажу модель поступила с ОС Android 9.0 Pie и оболочкой EMUI 9, а уже через несколько месяцев после европейской премьеры смартфон получил и новую прошивку EMUI 10.

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Модель nova 5T имеет дисплей IPS формата Full HD+. Он получил диагональ 6,26 дюйма и небольшое круглое отверстие под 32-мегапиксельную фронтальную селфи-камеру. Фронталка может снимать ролики в Full HD при 30 к/сек. В связи с использованием жидкокристаллической панели биометрический сенсор установили на боковом торце. Там его совместили с кнопкой включения/выключения аппарата.

Основная камера в Huawei nova 5T имеет разрешение 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Он получила широкоугольную оптику и поддержку видеосъёмки в 4K UHD при 30 к/сек. Телеобъектив в смартфоне отсутствует. Как и оптическая стабилизация изображения. Также модель осталась без выхода под наушники, слота для карты microSD, защиты от воды и беспроводной зарядки. Мощность подзарядки проводным путём составила 22,5 Вт. Из прочего отметим адаптеры Bluetooth 5 / Wi-Fi, модуль GPS, NFC и стеклянные панели с алюминиевой рамкой.