26 смартфонов Xiaomi уже получили стабильную версию MIUI 12 – список и ссылки на загрузку прошивки
Компания Xiaomi уже выпустила программное обеспечение MIUI 12 для большого количества смартфонов. Отметим, что стабильную версию оболочки получило только три модели, которые были анонсированы после премьеры самой прошивки. Это Redmi 10X 4G/5G и Redmi 1X Pro 5G.
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Сейчас обновление доступно для 26 смартфонов. 11 устройств были анонсированы в 2020 году. Остальные смартфоны компания представила в прошлом году. Пока что стабильная версия MIUI 12 не доступна для моделей 2018 года выпуска. Однако, уже три телефона получили бета-версию оболочку. Это Xiaomi Mi 8 Lite, Xiaomi Mi Max 3 и Redmi Note 5.
В таблице ниже вы найдёте все смартфоны, которые на момент написания заметки получили стабильную китайскую, глобальную, европейскую или российскую прошивку MIUI 12. Там же добавлены ссылки, перейдя по которым можно скачать обновление и вручную установить в режиме восстановления.
|
№
|
Устройство / Регион
|
Год
|
Китай
|
Мир
|
Европа
|
Россия
|
Стабильная версия
|
1
|
Xiaomi Mi 10
|
2020
|
-
|
-
|
2
|
Xiaomi Mi 10 Pro
|
2020
|
-
|
-
|
3
|
Xiaomi Mi 10 Lite
|
2020
|
-
|
-
|
-
|
4
|
Xiaomi Mi 10 Youth
|
2020
|
-
|
-
|
-
|
5
|
Xiaomi Mi 9
|
2019
|
6
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
2019
|
-
|
-
|
-
|
7
|
Xiaomi Mi 9T
|
2019
|
-
|
8
|
Xiaomi Mi 9T Pro
|
2019
|
-
|
-
|
9
|
Xiaomi Mi 9 Transparent Edition
|
2019
|
-
|
-
|
-
|
10
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
2019
|
-
|
-
|
-
|
11
|
Xiaomi Mi CC9 Pro
|
2019
|
-
|
-
|
-
|
12
|
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium
|
2019
|
-
|
-
|
-
|
13
|
Redmi K20
|
2019
|
-
|
-
|
-
|
14
|
Redmi K20 Pro
|
2019
|
-
|
-
|
-
|
15
|
Redmi K30 Pro
|
2020
|
-
|
-
|
-
|
16
|
Redmi K30 5G
|
2019
|
-
|
-
|
-
|
17
|
Redmi K30 Pro Zoom
|
2020
|
-
|
-
|
-
|
18
|
Redm K30 4G
|
2019
|
-
|
-
|
-
|
19
|
Redmi K30 5G Racing
|
2020
|
-
|
-
|
-
|
20
|
Redmi K20 Pro Premium
|
2019
|
-
|
-
|
-
|
21
|
Redmi 10X 4G
|
2020
|
-
|
-
|
-
|
22
|
Redmi Note 8 Pro
|
2019
|
-
|
-
|
23
|
Redmi K30i 5G
|
2020
|
-
|
-
|
-
|
24
|
Redmi Note 7
|
2019
|
-
|
-
|
-
|
25
|
Redmi 10X 5G
|
2020
|
-
|
-
|
-
|
26
|
Redmi 10 Pro 5G
|
2020
|
-
|
-
|
-
|
Публичная бета-версия MIUI 12
|
1
|
Xiaomi Mi 8 Lite
|
2018
|
-
|
-
|
-
|
2
|
Xiaomi Mi Max 3
|
2018
|
-
|
-
|
-
|
3
|
Redmi Note 5
|
2018
|
-
|
-
|
-
|
4
|
Redmi Note 8
|
2019
|
-
|
-
|
-
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