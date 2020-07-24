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26 смартфонов Xiaomi уже получили стабильную версию MIUI 12 – список и ссылки на загрузку прошивки

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Компания Xiaomi уже выпустила программное обеспечение MIUI 12 для большого количества смартфонов. Отметим, что стабильную версию оболочки получило только три модели, которые были анонсированы после премьеры самой прошивки. Это Redmi 10X 4G/5G и Redmi 1X Pro 5G.

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Сейчас обновление доступно для 26 смартфонов. 11 устройств были анонсированы в 2020 году. Остальные смартфоны компания представила в прошлом году. Пока что стабильная версия MIUI 12 не доступна для моделей 2018 года выпуска. Однако, уже три телефона получили бета-версию оболочку. Это Xiaomi Mi 8 Lite, Xiaomi Mi Max 3 и Redmi Note 5.

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В таблице ниже вы найдёте все смартфоны, которые на момент написания заметки получили стабильную китайскую, глобальную, европейскую или российскую прошивку MIUI 12. Там же добавлены ссылки, перейдя по которым можно скачать обновление и вручную установить в режиме восстановления.
Устройство / Регион
Год 
Китай
Мир
Европа
Россия
Стабильная версия
1
Xiaomi Mi 10
2020
-
-
2
Xiaomi Mi 10 Pro
2020
-
-
3
Xiaomi Mi 10 Lite
2020
-
-
-
4
Xiaomi Mi 10 Youth
2020
-
-
-
5
Xiaomi Mi 9
2019
6
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
2019
-
-
-
7
Xiaomi Mi 9T
2019
-
8
Xiaomi Mi 9T Pro
2019
-
-
9
Xiaomi Mi 9 Transparent Edition
2019
-
-
-
10
Xiaomi Mi 9 SE
2019
-
-
-
11
Xiaomi Mi CC9 Pro
2019
-
-
-
12
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium
2019
-
-
-
13
Redmi K20
2019
-
-
-
14
Redmi K20 Pro
2019
-
-
-
15
Redmi K30 Pro
2020
-
-
-
16
Redmi K30 5G
2019
-
-
-
17
Redmi K30 Pro Zoom
2020
-
-
-
18
Redm K30 4G 
2019
-
-
-
19
Redmi K30 5G Racing
2020
-
-
-
20
Redmi K20 Pro Premium
2019
-
-
-
21
Redmi 10X 4G
2020
-
-
-
22
Redmi Note 8 Pro
2019
-
-
23
Redmi K30i 5G
2020
-
-
-
24
Redmi Note 7
2019
-
-
-
25
Redmi 10X 5G
2020
-
-
-
26
Redmi 10 Pro 5G
2020
-
-
-
Публичная бета-версия MIUI 12
1
Xiaomi Mi 8 Lite
2018
-
-
-
2
Xiaomi Mi Max 3
2018
-
-
-
3
Redmi Note 5
2018
-
-
-
4
Redmi Note 8
2019
-
-
-
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а что, зен3 настольный кто-то обещал в монолите?
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Собака на Zеnе
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Me4tatelI&gt;
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GumanoidT
14:15
Да ладно, я тоже могу выдернуть правильный скрин, когда 3600ХТ на 4600МГц проиграл пару фпс 10600К на частоте 5,1ГГц и обошел на 4 фпс стоковый 10600К с бустом на все ядра 4500МГц.
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Inttz
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