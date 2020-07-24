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Компания Xiaomi уже выпустила программное обеспечение MIUI 12 для большого количества смартфонов. Отметим, что стабильную версию оболочки получило только три модели, которые были анонсированы после премьеры самой прошивки. Это Redmi 10X 4G/5G и Redmi 1X Pro 5G.

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Сейчас обновление доступно для 26 смартфонов. 11 устройств были анонсированы в 2020 году. Остальные смартфоны компания представила в прошлом году. Пока что стабильная версия MIUI 12 не доступна для моделей 2018 года выпуска. Однако, уже три телефона получили бета-версию оболочку. Это Xiaomi Mi 8 Lite, Xiaomi Mi Max 3 и Redmi Note 5.

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В таблице ниже вы найдёте все смартфоны, которые на момент написания заметки получили стабильную китайскую, глобальную, европейскую или российскую прошивку MIUI 12. Там же добавлены ссылки, перейдя по которым можно скачать обновление и вручную установить в режиме восстановления.