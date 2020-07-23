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Компании Honor и Huawei выпустили обновление прошивок Magic UI 3.1 и EMUI 10.1 для своих смартфонов. В общей сложности новую версию программного обеспечения получило семь моделей двух китайских производителей. Начнём по порядку.

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21 июля 2020 года Huawei nova 7 Pro 5G на процессоре Kirin 985 5G с 64-Мп камерой получил EMUI 10.1.1.171. Обновление приносит патч безопасности за июль и оптимизирует работу камеры со сторонними приложениями. Также появилась возможность работать с двумя экранами. Размер файла составляет чуть более 500 МБ.

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Помимо 64-мегапиксельной камеры и нового 7-нанометрового мобильного процессора апрельская новинка отличается сдвоенной фронтальной камерой с разрешением 32 Мп + 8 Мп и 8-мегапиксельным перископным телеобъективом с 5-кратным оптическим увеличением на тыльной панели. Ёмкость встроенной батареи составила 4000 мА*ч, а мощность проводной зарядки – 40 Вт.

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На следующий день, 22 июля, стало известно о выходе EMUI 10.1.1.171 и для Huawei nova 7 5G. Апдейт «весит» 566 МБ, а список изменений ничем не отличается. Стандартное издание тоже поддерживает мобильные сети пятого поколения за счёт процессора Kirin 985 5G. Главное отличие от версии Pro заключается в более скромном телеобъективе. Тут он также 8-мегапиксельный, но не имеет перископной конструкции, а кратность оптической зума снижена с 5x до 3x. Кроме того, из фронтальной камеры пропал 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль.

Практически всё то же самое вчера получил и Honor 30S с прошивкой Magic UI 3.1.1.172. О патче безопасности операционной системы не уточняется. Размер файла обновления составил 686 МБ.

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Honor 30S

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Напомним, что Honor 30S – это первый смартфон в мире с 7-нанометровым процессором Kirin 820 5G и оболочкой Magic UI 3.1. Он имеет основную камеру с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп, 16-мегапиксельную фронталку и аккумулятор 4000 мА*ч с 40-Вт подзарядкой проводным путём.

А вот Honor 30 в свою очередь вчера получил заплатку безопасности системы за июль нынешнего года. Обновление под номером v3.1.1.172 имеет размер 572 МБ.

Honor 30

Honor является почти полной копией Huawei nova 7 5G. От стандартного издания серии nova последнего поколения он позаимствовал всё, кроме камер. Разрешение фронтальной выросло до 32 Мп. Основная камера получила 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль, 8-мегапиксельный перископный телеобъектив с 5-кратным зумом, главный сенсор Sony IMX600 на 40 Мп и 2-Мп матрицу глубины.

Наконец, сегодня новую версию прошивки получило ещё три смартфона. Первыми апдейтом обзавелись Huawei nova 6 и nova 6 5G. Для них вышло обновление EMUI 10.1.0.213 размером 253 МБ с июльским патчем безопасности системы.

Huawei nova 6 / Huawei nova 6 5G

Оба смартфона имеют основную камеру с разрешением 40 Мп + 8 Мп + 8 Мп, фронталку на 32 Мп + 8 Мп и поддержку проводной зарядки мощность 40 Вт. Обычная модель получила АКБ на 4100 мА*ч и чипсет Kirin 990. Версия с поддержкой мобильных сетей пятого обзавелась SoC Kirin 990 5G, а ёмкость аккумулятора составила 4200 мА*ч.

Сегодня, но чуть позже вышла прошивка Magic UI 3.1.1.151 для Honor X10 5G. Она принесла куда больше нововведений. Во-первых, апдейт оптимизирует работу приложений, связанных с воспроизведением роликов онлайн. Во-вторых, улучшается работа камеры. В-третьих, повышается стабильность интернет-соединения. Главное новшество – жестовое управление. Также отметим патч за июль.

Honor X10 5G

Honor X10 5G имеет чипсет Kirin 820 5G и АКБ на 4300 мА*ч. основная камера получила модули на 40 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Разрешение выдвижной фронталки составило 16 Мп. Выделяется смартфон дисплеем с поддержкой частоты обновления 90 Гц.

В завершение добавим, что обновление для всех перечисленных в материале устройств не стирает пользовательские данные. Проверить наличие апдейта можно в настройках или через приложение «Поддержка».