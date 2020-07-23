Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Актуальная версия прошивки EMUI 10.1 / Magic UI 3.1 стала доступна для семи смартфонов Huawei и Honor

[ ] для раздела Блоги
+
2080 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компании Honor и Huawei выпустили обновление прошивок Magic UI 3.1 и EMUI 10.1 для своих смартфонов. В общей сложности новую версию программного обеспечения получило семь моделей двух китайских производителей. Начнём по порядку.

реклама

21 июля 2020 года Huawei nova 7 Pro 5G на процессоре Kirin 985 5G с 64-Мп камерой получил EMUI 10.1.1.171. Обновление приносит патч безопасности за июль и оптимизирует работу камеры со сторонними приложениями. Также появилась возможность работать с двумя экранами. Размер файла составляет чуть более 500 МБ.

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Помимо 64-мегапиксельной камеры и нового 7-нанометрового мобильного процессора апрельская новинка отличается сдвоенной фронтальной камерой с разрешением 32 Мп + 8 Мп и 8-мегапиксельным перископным телеобъективом с 5-кратным оптическим увеличением на тыльной панели. Ёмкость встроенной батареи составила 4000 мА*ч, а мощность проводной зарядки – 40 Вт.

реклама

На следующий день, 22 июля, стало известно о выходе EMUI 10.1.1.171 и для Huawei nova 7 5G. Апдейт «весит» 566 МБ, а список изменений ничем не отличается. Стандартное издание тоже поддерживает мобильные сети пятого поколения за счёт процессора Kirin 985 5G. Главное отличие от версии Pro заключается в более скромном телеобъективе. Тут он также 8-мегапиксельный, но не имеет перископной конструкции, а кратность оптической зума снижена с 5x до 3x. Кроме того, из фронтальной камеры пропал 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль.

Практически всё то же самое вчера получил и Honor 30S с прошивкой Magic UI 3.1.1.172. О патче безопасности операционной системы не уточняется. Размер файла обновления составил 686 МБ.

реклама

Honor 30S

реклама

Напомним, что Honor 30S – это первый смартфон в мире с 7-нанометровым процессором Kirin 820 5G и оболочкой Magic UI 3.1. Он имеет основную камеру с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп, 16-мегапиксельную фронталку и аккумулятор 4000 мА*ч с 40-Вт подзарядкой проводным путём.

А вот Honor 30 в свою очередь вчера получил заплатку безопасности системы за июль нынешнего года. Обновление под номером v3.1.1.172 имеет размер 572 МБ.

Honor 30

Honor является почти полной копией Huawei nova 7 5G. От стандартного издания серии nova последнего поколения он позаимствовал всё, кроме камер. Разрешение фронтальной выросло до 32 Мп. Основная камера получила 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль, 8-мегапиксельный перископный телеобъектив с 5-кратным зумом, главный сенсор Sony IMX600 на 40 Мп и 2-Мп матрицу глубины.

Наконец, сегодня новую версию прошивки получило ещё три смартфона. Первыми апдейтом обзавелись Huawei nova 6 и nova 6 5G. Для них вышло обновление EMUI 10.1.0.213 размером 253 МБ с июльским патчем безопасности системы.

Huawei nova 6 / Huawei nova 6 5G

Оба смартфона имеют основную камеру с разрешением 40 Мп + 8 Мп + 8 Мп, фронталку на 32 Мп + 8 Мп и поддержку проводной зарядки мощность 40 Вт. Обычная модель получила АКБ на 4100 мА*ч и чипсет Kirin 990. Версия с поддержкой мобильных сетей пятого обзавелась SoC Kirin 990 5G, а ёмкость аккумулятора составила 4200 мА*ч.

Сегодня, но чуть позже вышла прошивка Magic UI 3.1.1.151 для Honor X10 5G. Она принесла куда больше нововведений. Во-первых, апдейт оптимизирует работу приложений, связанных с воспроизведением роликов онлайн. Во-вторых, улучшается работа камеры. В-третьих, повышается стабильность интернет-соединения. Главное новшество – жестовое управление. Также отметим патч за июль.

Honor X10 5G

Honor X10 5G имеет чипсет Kirin 820 5G и АКБ на 4300 мА*ч. основная камера получила модули на 40 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Разрешение выдвижной фронталки составило 16 Мп. Выделяется смартфон дисплеем с поддержкой частоты обновления 90 Гц.

В завершение добавим, что обновление для всех перечисленных в материале устройств не стирает пользовательские данные. Проверить наличие апдейта можно в настройках или через приложение «Поддержка».

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

huawei honor
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Ore
9
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
26
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-I Gaming
21
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3500Х
30
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 S533F
5
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
32
Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP: маленькие крохи
20
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-A
21
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
37

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 24
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 37
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 89
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 26
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 57
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
17 июля 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Epic Games купила одну из самых популярных игр Steam с 60 миллионами проданных копий и намерена сделать её бесплатным эксклюзивом в своём магазине
14
Цена Google Pixel 3 XL упала на 42 000 рублей – Snapdragon 845, экран Quad HD+, IP68, NFC и стоковая ОС Android
+
Коробочные процессоры AMD Renoir обнажили свои долларовые цены
69
GeForce RTX 3080 Ti выйдет в августе, а AMD Big Navi снова переносится – актуальная информация о сроках запуска видеокарт следующего поколения и их технических характеристиках
61
Финальный список из 50 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 в 2020 году
8
Флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться значительно быстрее текущего флагмана RTX 2080 Ti
27
Sony Xperia 5 сильно подешевел – Snapdragon 855, компактный кинематографический экран, NFC, стереодинамики и профессиональная камера по лучшей цене
7
Началось распространение системы Chrome OS 84
+
Новый разъём питания не будет обязательным для игровых видеокарт NVIDIA Ampere
15
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 появятся в августе-сентябре — запасы GeForce RTX 20 практически истощены
25
Представитель AMD заявил, что процессоры Ryzen 4000-й серии способны удивить фанатов компании
19
Процессоры AMD Ryzen 4000-й серии Renoir будут поддерживать ОЗУ DDR4 4000 МГц
8
AMD впервые обошла Intel по стоимости акций и вошла в десятку компаний с наибольшей рыночной стоимостью
42
Гибридные процессоры AMD Cezanne смогут работать в материнских платах на базе чипсетов серий 400 и 500
5
Cougar представила новый игровой стол MARS 120 ARGB
10
AMD Big Navi будет оснащена 16 Гб VRAM, окончательный дизайн еще не завершен, запуск в 4 квартале 2020 года
28
AMD Big Navi – сроки запуска и обновлённые технические характеристики самой ожидаемой видеокарты 2020 года
4
Корпорация Google объяснила причины выбора процессоров AMD Epyc для своих облачных технологий
9
Почти 15 минут игрового процесса ремейка Mafia
10
Дебютный трейлер и свежие подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2
55

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
26
Личный опыт - покупаю только продукцию AMD и не знаю проблем
189
Sega Mega Drive – 16-битный хит
80
Что делать, если термопаста попала в сокет AM4 / AM3 / AM3+ / AM2 / AM2+ / FM1 / FM2 / 939 - быстрый, бюджетный и эффективный ремонт материнской платы в домашних условиях
56
Собираем недорогой ПК на б/у Core i3-2100, для интернета, учебы, youtube, фильмов и простых игр
40
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре Assassin's Creed Origins - тест с 6 видеокартами
41
ПК для профессиональных задач архитектора - ставим рекорды в Corona Benchmark на Ryzen 9 3900 в комплексном разгоне, обгоняя процессоры Ryzen 9 3950X - температуры в Corona Renderer
64
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Ore
9
Если не включается компьютер – помоги себе сам. Часть 3
13

Сейчас обсуждают

E1nher1
21:30
Надёжность? Мать пойдет под замен. Корпус мы заколхозим. Карта особо не нужна
ПК для профессиональных задач архитектора - ставим рекорды в Corona Benchmark на Ryzen 9 3900 в комплексном разгоне, обгоняя процессоры Ryzen 9 3950X - температуры в Corona Renderer
LoL
21:29
"Убрать разгоны и не заниматься ерундой, ладно бы они давали 30% прироста" Верно, у себя в бенче короны на 3900х получил 67 сек на автомате при температуре 80-85 гр и 60 сек на 4442мггц при 100гр, он...
ПК для профессиональных задач архитектора - ставим рекорды в Corona Benchmark на Ryzen 9 3900 в комплексном разгоне, обгоняя процессоры Ryzen 9 3950X - температуры в Corona Renderer
Ацкий Сотона
21:29
Я постоянно удивляюсь - пользователям или тестирующим , которые адекватный камень , или другую ключевую комплектующую , ставят в тандем с мусором , уважаемые - так это не работает , знать надо меру ...
ПК для профессиональных задач архитектора - ставим рекорды в Corona Benchmark на Ryzen 9 3900 в комплексном разгоне, обгоняя процессоры Ryzen 9 3950X - температуры в Corona Renderer
wwr222
21:28
Уже перечислял в прошлой статье: мать(для данного проца) карта корпус(с учетом горячего железа) Этого уже достаточно.Тем более это не игровой комп,а рабочая лошадь,дорогая к тому же.Подумай,почему нем...
ПК для профессиональных задач архитектора - ставим рекорды в Corona Benchmark на Ryzen 9 3900 в комплексном разгоне, обгоняя процессоры Ryzen 9 3950X - температуры в Corona Renderer
E1nher1
21:27
Сегодня пойду к архитектору и мб сделаю скрин в калькуляторе.
ПК для профессиональных задач архитектора - ставим рекорды в Corona Benchmark на Ryzen 9 3900 в комплексном разгоне, обгоняя процессоры Ryzen 9 3950X - температуры в Corona Renderer
wwr222
21:26
Да,охренительный двигатель.Именно АМД открыло для многих разницу в чипах памяти,после чего нормальная память почти исчезла из продаж...
Задержки доступа AMD Renoir значительно сокращаются с быстрой памятью
E1nher1
21:25
Спасибо. Охлад памяти будет позже . Полные тайминги - ужатый профиль fast по калькулятору. Там получается 16-19-16-16
ПК для профессиональных задач архитектора - ставим рекорды в Corona Benchmark на Ryzen 9 3900 в комплексном разгоне, обгоняя процессоры Ryzen 9 3950X - температуры в Corona Renderer
Катя Изосимова
21:25
Тут про новое поколение статья. Вот ампер есть,а БигНави нет
GeForce RTX 3080 Ti выйдет в августе, а AMD Big Navi снова переносится – актуальная информация о сроках запуска видеокарт следующего поколения и их технических характеристиках
GydruS
21:25
Ух, атмосферно!
Первый тизер зомби-экшена State of Decay 3
Evgeniy Som
21:25
Что ты несешь когда писал свой ответ? Когда разговор шел про 50 кадров на ультрах а ты приплел свои 70фпс на высоких. В следующий раз включай голову когда что то пишешь )))
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре Assassin's Creed Origins - тест с 6 видеокартами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем