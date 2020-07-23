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Компания Xiaomi выпустила прошивку MIUI 12 для двух смартфонов, которые являются первыми на рынке решениями со 108-мегапиксельной основной камерой. Они называются Xiaomi Mi CC9 Pro и Mi CC9 Pro Premium. Обе модели были представлены в конце осени прошлого года.

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На данный момент для смартфонов доступна исключительно китайская версия программного обеспечения. В Европе и в России, в частности, устройства продаются как Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro соответственно, но для них апдейт пока не доступен, но опробовать китайскую версию уже можно. Стабильная прошивка MIUI 12 проходит под номером v12.0.1.0.QFBCNXM. Скачать можно здесь. Софт построен на базе операционной системы Android 10.

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Xiaomi Mi CC9 Pro и Mi CC9 Pro Premium практически не отличаются друг от друга. В каждом смартфоне установлена панель AMOLED с интегрирован сенсором для распознавания отпечатков и изогнутыми гранями, диагональ которой составляет 6,47 дюйма. Внешне устройства сильно напоминают Huawei P30 Pro. В каплевидном вырезе находится фронталка на базе 32-мегапиксельного оптического модуля.

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В основной камере помимо 108-мегапиксельной матрицы установлено ещё сразу четыре объектива. Осенние новинки китайской компании первыми на рынке получили сразу две телефотомодуля: 50-мм на 12 Мп и 92-мм на 8 Мп. Также имеется оптическая стабилизация изображения в каждом из них. Разрешение ультраширокогольного модуля составило 20 Мп, а для макросъёмки используется матрица на 2 Мп. Видео можно записывать в 4K UHD с частотой 30 к/сек. Версия Premium отличается тем, что в 108-мегапиксельном главном модуле установлено восемь линз.

Второе отличие между смартфонами заключается в объёмах памяти. Xiaomi Mi CC9 Pro Premium оборудован 8 ГБ ОЗУ в паре с хранилищем объёмом 256 ГБ. Стандартное издание получило вдвое меньше постоянной памяти при 6/8 ГБ оперативки в зависимости от модификации. Слот для microSD отсутствует.

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Питание всем компонентам обеспечивает аккумулятор на 5260 мАч с 30-Вт зарядкой по проводу. На борту также есть чип NFC, ИК-порт и разъём для проводных наушников. Тыльная сторона оформлена стеклом, но несмотря на это, от идеи реализации поддержки беспроводной зарядки компания отказалась. Вычислительным центром выступает платформа Snapdragon 730G. Мобильный чипсет выполняется 8-нанометровому технологическому процессу и имеет частоту 2,2 ГГц, а за графику отвечает GPU Adreno 618.

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В завершение стоит добавить, что китайская компания выпустила MIUI 12 Stable ROM ещё для одного смартфона 2019 года. Он называется Xiaomi Mi 9 SE. Модель получила 10-нанометровый чипсет Snapdragon 712, фронталку на 20 Мп и основную камеру с разрешением 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп. Ёмкость АКБ составила 3070 мАч, а дисплей OLED имеет диагональ 5,97 дюйма. Скачать стабильную китайскую прошивку MIUI 12 можно тут.