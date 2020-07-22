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Компания Xiaomi объявила о выпуске прошивки MIUI 12 трёх новых смартфонов. Речь идёт о китайской версии программного обеспечения, поскольку официально они продаются в Поднебесной. Речь идёт о Xiaomi Redmi 10X 5G/4G и о Redmi 10X Pro 5G.

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Xiaomi Redmi 10X 5G

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Все три смартфона были представлены 26 мая 2020 года. Две модели с поддержкой сотовой связи 5G практически не отличаются друг от друга. Обе оснащены 7-нанометровым мобильным чипсетом Dimensity 820 5G с пиковой частотой 2,6 ГГц и графикой Mali-G57 MC5.

Redmi 10X 5G и версия Pro получили аккумулятор ёмкостью 4520 мА*ч и дисплей AMOLED с интегрированным биометрическим сенсором. Экран поддерживает стандарт HDR10+, разрешение 1080 х 2400 пикселей, а размер составляет 6,57 дюйма по диагонали. Вверху матрицы AMOLED находится небольшой каплевидный вырез. Из общего отметим Bluetooth 5.1 / Wi-Fi 5, NFC и 3,5-мм аудиоразъём.

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Xiaomi Redmi 10X Pro 5G

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Стандартное издание оборудовано 6/8 ГБ оперативки. Накопитель имеет вместимость 64-256 ГБ. Также смартфон получил 16-Мп лицевую камеру, 22,5-ваттную зарядку по проводу и основную камеру с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп с широкоугольным модулем. Цена составила 225-335 долларов в зависимости от модификации. Сейчас у перекупщиков стоимость составляет минимум 280 долларов без учёта доставки.

Redmi 10X Pro 5G поддерживает 33-ваттную подзарядку, имеет 20-мегапиксельную фронталку и основную камеру с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Добавился телеобъектив с 3-кратным зумом, а 5-мегапиксельный макромодуль заменил 2-мегапиксельную матрицу глубины. Версия Pro вышла в модификациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ по цене 320 долларов и 365 долларов соответственно. Китайские перекупщики пока что просят за базовую конфигурацию более 400 долларов с учётом стоимости доставки в Россию.

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Xiaomi Redmi 10X 4G

А вот Redmi 10X 4G существенно отличается от версий с поддержкой мобильных сетей 5G. Он имеет чипсет Helio G80 с 4/6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, аккумуляторную батарею ёмкостью 5020 мА*ч и основную камеру с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Стоимость составила 140/170 долларов.

Для Xiaomi Redmi 10X Pro 5G вышла прошивка MIUI 12.0.2.0.QJLCNXM, Redmi 10X 5G получил MIUI 12.0.2.0.QJHCNXM размером по 2,4 ГБ. Программное обеспечение для версии с поддержкой 4G проходит под номером MIUI 12.0.3.0.QJOCNXM. Размер – 2,1 ГБ. Прошивка для всех смартфонов, само собой, построена на базе Android 10. Скачать архивы для установки вручную можно в таблице ниже.