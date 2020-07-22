Samsung Galaxy S20 Lite получит процессор Snapdragon 865 и будет стоить 750 долларов
Компания Samsung в обозримом будущем представит смартфон Galaxy S20 Lite. Ходили слухи, что будущая новинка получит новый датчик изображения ISOCELL GN1 с разрешением 50 Мп для основной камеры. Сам сенсор ещё не был представлен. Как оказалось, камера в Samsung Galaxy S20 Lite будет скромнее.
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По новым данным, смартфон получит три самых основных модуля. Разрешение главного и широкоугольного составит по 12 Мп, а для 3-кратного оптического увеличения будет предусмотрен 8-мегапиксельный телеобъектив. Камера для селфи получит 32-мегапиксельную матрицу. Для сравнения, Samsung Galaxy S20 обзавёлся фронталкой на 10 Мп и основной камерой с разрешением 12 Мп + 12 Мп + 64 Мп. Как видим, по сравнению со стандартным изданием существенно будет урезан телефотомодуль (с 64 Мп до 8 Мп).
Сердцем Samsung Galaxy S20 Lite станет флагманский 7-нанометровый процессор Snapdragon 865. Мобильная платформа имеет номинальную частоту 1,8 ГГц и пиковую 2,84 ГГц, а за графику отвечает ускоритель Adreno 650. Под капотом смартфона будет установлено 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти при 128 ГБ хранилища вне зависимости от модификации. Точная диагональ экрана пока что не уточняется, но она будет находиться в пределах 6,5-6,7 дюйма.
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Ближайшие мероприятия Samsung запланированы на 5 августа и 2 сентября 2020 года. В следующем месяце в рамках Galaxy Unpacked компания представит фаблеты Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra, а также ещё несколько новинок. В начале осени она проведёт собственную конференцию Life Unstoppable вместо выставки IFA 2020 Berlin, в которой производитель из Южной Кореи в этот раз не будет принимать участия.
Однако, анонс Samsung Galaxy S20 Lite скорее всего ни на одном из этих мероприятий не состоится. По последним данным, смартфон будет представлен в начале последнего квартала 2020 года. В продажу модель поступит по цене порядка 750 долларов за базовую модификацию.
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Напомним, что Samsung Galaxy S10 Lite, презентованный на Consumer Electronics Showcase 2020 полгода назад, получил чипсет Snapdragon 855 и был оценён в 650 долларов. Учитывая существенную разницу в цене между Snapdragon 865 и всеми остальными платформами, рост стоимости на 100 долларов не выглядит чем-то из ряда вон выходящим.
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P.S. на фотографиях к материалу запечатлён Samsung Galaxy S20.
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