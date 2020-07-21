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Только вчера мы писали о том, что смартфон Xiaomi Redmi Note 7 получил прошивку MIUI 11 с ОС Android 10 в Европе. Однако, уже сегодня компания начала распространять программное обеспечение MIUI 12 с той же операционной системой в основе.

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Правда, пока что обновление рассылается только в Китае и «по воздуху». Апдейт проходит под номером v12.0.1.0.QFGCNXM. Вы можете скачать архив размером 2,4 ГБ для установки через режим восстановления вручную. Отметим, что обновление не приносит некоторых новшеств, включая Super Wallpapers.

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Напомним, что модель оборудована чипом Snapdragon 660 в паре с 3-6 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель имеет вместимость 32-128 ГБ в зависимости от комплектации. Слот под microSD тоже предусмотрен, но гибридный.

За производительность отвечают ядра Kryo 260 Gold с частотой 2,2 ГГц. Простыми вычислениями занимаются ядра Kryo 260 Silver. Их частота составляет 1,8 ГГц. Графическая подсистема в 14-нанометровом мобильном процессоре представлена ускорителем Adreno 512.

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Redmi Note 7 имеет 6,3-дюймовую жидкокристаллическую панель формата Full HD+. В дисплее есть небольшой вырез для фронтальной камеры на базе 13-мегапиксельной матрицы. Основная камера в зависимости от региона составляет 48 Мп + 5 Мп или 12 Мп + 2 Мп, но в Китае продаётся смартфон с первым вариантом камеры.

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Подсистема питания представлена аккумулятором ёмкостью 4000 мА*ч. АКБ поддерживает проводную зарядку мощностью 18 Вт. Также стоит выделить выход под наушники 3,5-мм, USB-C, инфракрасный излучатель, USB-C и тыльный сканер отпечатков пальцев.

Отметим, что релиз MIUI 12 на базе операционной системы Android 10 – это уже третий крупный апдейт. Смартфон поступил в продажу с ОС Android 9.0 Pie и прошивкой MIUI 10, после чего получил MIUI 11 на Android 9.0 Pie и MIUI 11 на Android 10.