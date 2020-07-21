Xiaomi Redmi Note 7 получил стабильную прошивку MIUI 12
Только вчера мы писали о том, что смартфон Xiaomi Redmi Note 7 получил прошивку MIUI 11 с ОС Android 10 в Европе. Однако, уже сегодня компания начала распространять программное обеспечение MIUI 12 с той же операционной системой в основе.
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Правда, пока что обновление рассылается только в Китае и «по воздуху». Апдейт проходит под номером v12.0.1.0.QFGCNXM. Вы можете скачать архив размером 2,4 ГБ для установки через режим восстановления вручную. Отметим, что обновление не приносит некоторых новшеств, включая Super Wallpapers.
Напомним, что модель оборудована чипом Snapdragon 660 в паре с 3-6 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель имеет вместимость 32-128 ГБ в зависимости от комплектации. Слот под microSD тоже предусмотрен, но гибридный.
За производительность отвечают ядра Kryo 260 Gold с частотой 2,2 ГГц. Простыми вычислениями занимаются ядра Kryo 260 Silver. Их частота составляет 1,8 ГГц. Графическая подсистема в 14-нанометровом мобильном процессоре представлена ускорителем Adreno 512.
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Redmi Note 7 имеет 6,3-дюймовую жидкокристаллическую панель формата Full HD+. В дисплее есть небольшой вырез для фронтальной камеры на базе 13-мегапиксельной матрицы. Основная камера в зависимости от региона составляет 48 Мп + 5 Мп или 12 Мп + 2 Мп, но в Китае продаётся смартфон с первым вариантом камеры.
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Подсистема питания представлена аккумулятором ёмкостью 4000 мА*ч. АКБ поддерживает проводную зарядку мощностью 18 Вт. Также стоит выделить выход под наушники 3,5-мм, USB-C, инфракрасный излучатель, USB-C и тыльный сканер отпечатков пальцев.
Отметим, что релиз MIUI 12 на базе операционной системы Android 10 – это уже третий крупный апдейт. Смартфон поступил в продажу с ОС Android 9.0 Pie и прошивкой MIUI 10, после чего получил MIUI 11 на Android 9.0 Pie и MIUI 11 на Android 10.
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