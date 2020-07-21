Стабильная глобальная версия MIUI 12 стала доступна для новейшего флагмана Xiaomi
Китайская компания Xiaomi наконец-то выпустила прошивку MIUI 12 для новейшего флагманского смартфона. Речь идёт о модели Xiaomi Mi 10, которая была анонсирована в середине февраля 2020 года в Китае, а 27 марта показалась в Европе. Сейчас для флагмана доступна глобальная стабильная версия MIUI 12 с операционной системой Android 10.
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Смартфон получил полноценную прошивку с плавающими окнами, анимированными пиктограммами приложений, обновлённой камерой и так называемыми «Суперобоями». Напомним, что далеко не все телефоны китайского производителя даже 2020 года выпуска получат все вышеперечисленные функции. Список моделей с урезанной функциональностью MIUI 12 вы найдёте здесь.
Апдейт под номером v12.0.1.0.QJBMIXM приходит «по воздуху». Размер файла обновления составляет 1 ГБ. По этой ссылке вы можете скачать архив размером 2,7 ГБ для установки глобальной версии оболочки MIUI 12 на Android 10 в ручном режиме через меню Recovery.
Напомним, что Xiaomi Mi 10 в конце весны был анонсирован в России. Покупателям доступна только одна модификация по рекомендованной розничной цене 69 990 рублей. За эти деньги пользователи получают версию с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 256 ГБ без возможности расширения картами памяти microSD.
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Модель имеет флагманскую однокристальную платформу Snapdragon 865 с частотой до 2,84 ГГц. Она получает питание от аккумуляторной батареи ёмкостью 4780 мА*ч, которая поддерживает проводную/беспроводную зарядку мощностью по 30 Вт. Дисплей Super AMOLED с поддержкой HDR10+ и частотой обновления 90 Гц обладает размером 6,67 дюйма по диагонали и разрешением Full HD+, а под ним установлен биометрический сенсор.
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В круглой перфорации обосновалась 20-мегапиксельная матрица для селфи. Разрешение основной камеры составляет 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Отсутствие телеобъектива в смартфоне за 70 000 рублей должен заменить кроп со 108-мегапиксельного датчика изображения оптического формата 1/1,33 дюйма с размером пикселя 0,8 мкм.
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Из технических параметров также стоит отметить оптическую стабилизацию изображения, поддержку съёмки видео в 4K UHD с частотой 30 к/сек, стереофонические динамики, поддержку стандарта Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 с NFC. А вот чем Xiaomi Mi 10 похвастаться не может, так это разъёмом для проводной гарнитуры и защитой от воды по стандартам IP67/IP68.
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