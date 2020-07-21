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Xiaomi сильно урежет функциональность MIUI 12 для старых и недорогих смартфонов

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27 апреля в Китае состоялась премьера прошивки MIUI 12. 19 мая оболочку показали в Европе и запустили программу по бета-тестированию. Стабильную версию программного обеспечения на китайском и международном рынке в общей сложности получило примерно два десятка смартфонов. Как оказалось, производитель намерен урезать функциональность MIUI 12 для более старых моделей телефонов наряду с новыми, но дешёвыми решениями.

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Рано или поздно MIUI 12 станет доступна для смартфонов 2018 года выпуска, среди которых модели Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 5, Redmi Note 6 Pro, Redmi S2, Redmi Y2, Xiaomi Mi 8 Lite/Youth, семейство Redmi 6 и Pocophone F1. Все эти устройства останутся без поддержки новой функции Super Wallpaper, когда на Always-on дисплее отображает Марс/Земля в отдалении, на экране блокировки – планета с орбиты, а на домашнем экране – какая-то область с близкого расстояния.

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Этой функцией не смогут похвастаться даже модели 2020 года Redmi Note 9, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro, которые вышли минувшей осенью, и Redmi 8A Pro. Также без Super Wallpaper останется ещё несколько смартфонов прошлого года. Это Redmi Note 7, Redmi Note 8/8T, Redmi 7/7A, Redmi 8, Redmi 8A.

Вчера мы писали, что для Xiaomi Mi 9T выпущена российская стабильная прошивка MIUI 12. Как оказалось, она тоже не принесла «Суперобои». Но при этом данной функцией может похвастаться версия Pro. Также известно, что Super Wallpaper останутся на семействе Xiaomi Mi 10, в Redmi K30 Pro и в POCO F2 Pro. Судьба флагманов 2018 года в лице Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 UD, Mi MIX 2S и Mi MIX 3 пока что не сообщается.

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Ещё одним новшеством являются плавающие окна. По новым данным, эта функция с MIUI 12 будет добавлена на Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi 9, Redmi 7, Pocophone F1, POCO F2 Pro, Xiaomi Mi 8 Lite, Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 10/10 Pro и Xiaomi Mi 10/10 Pro.

Эти уже устройства, кроме POCO F2 Pro, получат и обновлённое приложение камеры MIUI. Наконец, анимированные пиктограммы будут работать только на Redmi Note 8 Pro, POCO F2 Pro, Xiaomi Mi 10/10 Pro и Pocophone F1.

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