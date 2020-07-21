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Xiaomi Redmi Note 9 Pro с NFC и 128 ГБ памяти подешевел на 130 долларов – Snapdragon 720G, 64-Мп камера и аккумулятор на 5020 мА*ч по лучшей цене

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Весной нынешнего года китайская компания Xiaomi выпустила смартфоны серии Redmi Note девятого поколения. Линейка включает несколько моделей во главе с Redmi Note 9 Pro. Флагман нового поколения в топовой модификации был оценён в 299 евро или примерно 345 долларов. Сейчас смартфон сильно подешевел.

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Максимальная конфигурация предполагает 6 ГБ оперативной памяти, в то время как встроенный накопитель может хранить 128 ГБ данных. На AliExpress цена смартфона составляет 235 долларов, что уже на 110 долларов меньше, чем пару месяцев назад на старте продаж. Ещё порядка 20 долларов позволяет сэкономить промокод ALIPLUS1200. В итоге, модель обойдётся примерно в 215 долларов. Для сравнения, в России эта модификация была оценена в 23 990 рублей или 340 долларов на старте продаж, а сейчас стоимость составляет на «сером» рынке от 17 700 рублей или 250 долларов, согласно «Яндекс.Маркет».

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Xiaomi Redmi Note 9 Pro также продаётся в конфигурации с 64 ГБ встроенной памяти и 6 ГБ оперативной. Сейчас стоимость данной модификации на AliExpress составляет 219 долларов. В начале продаж – 269 евро или 310 долларов. С промокодом ALIPLUS1200 цена снижается до 200 долларов. В России официально смартфон не продаётся, а на «сером» рынке стоимость стартует с 16 700 рублей или 235 долларов. Изображения на AliExpress и «Яндекс.Маркет» кликабельные. Нажав на них, вы перейдёте на сайт.

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Напомним, что Redmi Note 9 Pro это самый дорогой смартфон в истории линейки, если отталкиваться от официальных цен. Модель оборудована 8-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 720G. Чип работает на частоте от 1,8 ГГц до 2,3 ГГц и имеет ускоритель Adreno 618. Питание компонентам устройства обеспечивает аккумулятор на 5020 мА*ч с 30-ваттной зарядкой по проводу через разъём USB Type-C.

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Флагман серии нового поколения получил Quad-камеру, венцом которой является 64-мегапиксельная матрица с оптического формата 1/1,72 дюйма размером пикселя 0,8 мкм. Видео можно снимать в Full HD с частотой до 120 к/сек, в HD с частотой 960 к/сек и в 4K UHD с частотой 30 к/сек. Помимо 64-мегапиксельной матрицы в тыльной камере есть 8-мегапиксельный широкоугольный модуль, 5-мегапиксельный датчик для макросъёмки и сенсор глубины на 2 Мп.

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В Xiaomi Redmi Note 9 Pro используется 6,67-дюймовая ЖК-панель формата FHD+. Её прикрывает стекло Gorilla Glass 5. Сзади тоже установлено он же. Рамка изготовлена из алюминия. На лицевой части есть круглое отверстие под 16-мегапиксельную селфи-камеру. На борту модели также нашлось место для чипа NFC, адаптеров Bluetooth 5 / Wi-Fi 5, ИК-порта и радио. Из остального отметим ОС Android 10 с оболочкой MIUI 11, разъём для гарнитуры и выделенный слот под microSD.

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