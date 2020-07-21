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Китайская компания Huawei выпустила новую версию фирменного программного обеспечения EMUI 10.1 для трёх флагманских смартфонов 2020 года. Речь идёт о моделях Huawei P40, Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+. Все флагманы были анонсированы в конце марта и уже официально представлены в России.

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Семейство Huawei P40 получило прошивку EMUI 10.1 сразу из коробки. Программное обеспечение основано на операционной системе Android 10. Сейчас компания выпустила обновление под номером EMUI 10.1.0.147 размер которого составляет чуть более 830 МБ. Апдейт приходит «по воздуху» и ориентирован на улучшение работы фронтальной камеры.

Обновление приносит три новых режима, два из которых связаны с ночной съёмкой. Первый – Smart Eye Tracking. Фронтальная камера фокусируется на глазах пользователя и держит человека в фокусе даже в движении. Второй режим – Super Night Portrait. Он даёт возможность делать качественные снимки в портретном режиме при нехватке света. Третий режим позволяет снимать видео в условиях плохого освещения. Помимо трёх нововведений прошивка EMUI 10.1.0.147 приносит патч безопасности операционной системы за июль 2020 года.

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Напомним, что все три смартфона оборудованы 32-мегапиксельной фронтальной камерой с поддержкой записи видео в формате 4K UHD с частотой 30 к/сек и 60 к/сек. Старшие две модели могут похвастаться ещё и фазовой автофокусировкой.

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Помимо лицевой камеры и похожего дизайна между тремя флагманами есть много общего. Все они оборудованы мобильным процессором Kirin 990 5G с пиковой частотой 2,86 ГГц и графикой Mali-G76 MP16, который выполняется по улучшенному 7-нанометровому техпроцессу. В основной камере используется новый сенсор Sony IMX700 оптического формата 1/1,28 дюйма с размером пикселя 2,44 мкм. Из общего также стоит отметить дисплей OLED с интегрированным биометрическим сканером, адаптеры Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, сервисы Huawei Mobile Services и отсутствие разъёма для наушников.

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Huawei P40 имеет основную камеру с разрешением 50 Мп + 8 Мп + 16 Мп с 3-кратным зумом и поддержкой 4K@60FPS. Диагональ Full HD+ экрана составила 6,1 дюйма. Аккумулятор имеет ёмкость 3800 мА*ч и поддерживает 22,5-ваттную проводную зарядку. В России смартфон поступил в продажу в модификации 8/128 ГБ по рекомендованной цене 59 990 рублей.

Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+ комплектуются дисплеем диагональю 6,58 дюйма с разрешением 1200 х 2640 точек с поддержкой частоты обновления 90 Гц. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4200 мА*ч, а быстрая зарядка проводным путём имеет мощность 40 Вт.

Старшая модель поддерживает 40-ваттную беспроводную подзарядку. Основная камера имеет разрешение 50 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 40 Мп и сенсор ToF 3D. Она может похвастаться 3-кратным и 10-кратным оптическим увеличением. Стоимость смартфона в России составила 99 990 рублей за модификацию 8/512 ГБ

Разрешение основной камеры Huawei P40 Pro – 50 Мп + 12 Мп + 40 Мп. Она получила 5-кратный оптический зум. В России флагман доступен в конфигурации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. На старте продаж цена составила 69 990 рублей.