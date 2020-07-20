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Компания Xiaomi обнародовала список смартфонов, которые получат MIUI 12 в рамках второго этапа обновления. Перечень состоит из 12 моделей для китайского рынка. Что интересно он совсем не сходится со списком из 25 устройств, для которых обещана стабильная прошивка MIUI 12 до конца лета.

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Как бы там ни было, перечень включает пять моделей 2018 года и ещё семь девайсов 2019 года. В первом случае это только флагманы. Сюда входит всё семейство Xiaomi Mi 8 (Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 UD), а также Xiaomi Mi MIX 2S и Xiaomi Mi MIX 3. Что касается смартфонов 2019 года, то здесь наоборот есть лишь модели среднего и среднебюджетного уровней. Это Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi CC9 Meitu, Xiaomi Mi CC9 и Xiaomi Mi CC9 Pro.

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Xiaomi Mi 8

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Далее вкратце напомним, что собой представляют все вышеупомянутые устройства. Все флагманы 2018 года оборудованы 10-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 845 и сдвоенной основной камерой с разрешением 12 Мп + 12 Мп, исполненной в стиле iPhone X.

Xiaomi Mi 8 UD И Xiaomi Mi 8 Explorer Edition отличаются дисплеем со встроенным сканером отпечатков пальцев т прозрачным задником, а фишкой Xiaomi Mi MIX 3 является форм-фактор слайдера. У Xiaomi Mi MIX 2S тоже есть своя изюминка – фронтальная камера на 5 Мп, которая обосновалась не вверху, а в нижней части лицевой панели, и керамический корпус.

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Xiaomi Mi CC9

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Xiaomi Mi CC9 и Mi CC9 Meitu оборудованы процессором Snapdragon 710, аккумулятором на 4030 мА*ч, 32-мегапиксельной фронтальной камерой и дисплеем со встроенным сканером отпечатков пальцев. Версия Pro может похвастаться двумя телеобъективами, чипом Snapdragon 730G, батареей ёмкостью 5260 мА*ч, изогнутым дисплеем и 108-мегапиксельной основной камерой.

Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi Note 8 Pro – самые дешёвые, но при этом самые продаваемые смартфоны из списка. Модели 7-го поколения могут похвастаться сенсорами на 48 Мп от Samsung и Sony соответственно, а более новый девайс отличается чипом NFC, 64-мегапиксельной камерой и процессором Helio G90T.

Xiaomi Mi 9 SE

Наконец, Xiaomi Mi 9 SE хоть и не является флагманом, но он единственный смартфон из списка, который предлагает пользователям телеобъектив. Разрешение камеры составляет 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп. Модель отличается компактным корпусом и процессором Snapdragon 712.