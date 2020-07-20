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Сегодня мы писали о российском релизе стабильной версии оболочки MIUI 12 на Android 10 для смартфона среднего уровня Xiaomi Mi 9T. Как стало известно, стабильная прошивка уже доступна ещё для двух производительных моделей компании из Поднебесной. Это Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Xiaomi Mi 10 Lite 5G.

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Первый смартфон появился в начале осени прошлого года. Вместе с ним состоялась премьера программного обеспечения MIUI 11. Он получил операционную систему Android 10 и мобильный процессор Snapdragon 855+. Чипсет выполнен по нормам 7-нанометровой технологии и работает в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти. Вместимость постоянного запоминающего устройства может составлять от 128 ГБ до 512 ГБ.

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Смартфон во многом напоминает модель Mi 9, которая вышла в феврале 2019 года и осталась без поддержки мобильных сетей пятого поколения. От неё, не считая более производительной однокристальной системы и увеличенных объёмов памяти, 5G-смартфон почти не отличается.

Сентябрьский флагман тоже получил панель OLED формата Full HD+ диагональю 6,39 дюйма с биометрическим сенсором, основную камеру с разрешением 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп с 2-кратным зумом и поддержкой 4K UHD при 60 к/сек, но без оптической стабилизации изображения, и 20-мегапиксельную фронталку. Также на борту есть все интерфейсы: NFC, Bluetooth 5, Wi-Fi 5, USB-C.

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Важным отличием является то, что ёмкость аккумулятора выросла примерно на 20% и составила 4000 мА*ч. Мощность проводной зарядки увеличилась с 27 Вт до 40 Вт, а беспроводной – с 20 Вт до 30 Вт. Отметим, что Xiaomi Mi 9 Pro 5G нигде больше официально, кроме Китая, не продаётся. Следовательно, флагман получил китайскую версию программного обеспечения MIU 12. Чтобы скачать архив размером 2,7 ГБ для установки через режим восстановления, нажмите тут. Обновление проходит под номером MIUI 12.0.3.0.QFXCNXM.

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А вот Xiaomi Mi 10 Lite 5G получил стабильную европейскую MIUI 12 с ОС Android 10 в качестве программной платформы. Софт под номером MIUI 12.0.1.0.QJIEUXM распространяется «по воздуху». По этой ссылке вы можете загрузить архив размером 2,6 ГБ для установки через Recovery вручную.

Смартфон был анонсирован 27 марта 2020 года, но в продаже появился лишь спустя два месяца по рекомендованной розничной цене от 349 евро или 399 евро в зависимости от комплектации, коих предусмотрено две: 6/64 ГБ и 6/128 ГБ.

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Под капотом Xiaomi Mi 10 Lite 5G установлена аккумуляторная батарея на 4160 мА*ч с 20-ваттной проводной подзарядкой. Однокристальная система Snapdragon 765G получила CPU с частотой до 2,4 ГГц, графику Adreno 620 и интегрированную модемную плату Snapdragon X52. Выполняется процессор по 7-нанометровой технологии.

В смартфоне используется панель AMOLED формата Full HD+ с поддержкой стандарта HDR10+ и встроенным биометрическим сканером. Диагональ дисплея составляет 6,57 дюйма, а в каплевидном вырезе установлен 16-мегапиксельный датчик изображения. Разрешение тыльной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.