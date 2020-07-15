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Пользователи начали сообщать о выходе стабильной версии программного обеспечения MIUI 12 для двух флагманских моделей нынешнего года. В Китае новая прошивка пришла на Redmi K30 Pro Zoom Edition, а в Европе возможность установить свежую оболочку получили владельцы POCO F2 Pro.

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Смартфоны практически не отличаются друг от друга. Всё дело в том, что POCO F2 Pro является международной версией Xiaomi Redmi K30 Pro, а версия Zoom Edition от последней отличается лишь основной камерой, мощностью быстрой зарядки и объёмами оперативной / постоянной памяти.

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Redmi K30 Pro Zoom Edition был анонсирован 24 марта 2020 года. Модель оснащена матрицей Super AMOLED с частотой 60 Гц и поддержкой расширенного динамического диапазона. Дисплей характеризуется разрешением 1080 точек по узкой стороне и размером 6,67 дюйма по диагонали. Экран окружён тонкими дисплейными рамками, а 20-мегапиксельная камера для селфи скрыта от глаза пользователям внутри корпуса.

Ёмкость встроенного аккумулятор составляет 4700 мАч. Батарея поддерживает 33-ваттную проводную зарядку по стандарту Qualcomm Quick Charge 4+. Смартфон сохранил разъём для наушников, ИК-излучатель для дистанционного управления техникой и может похвастаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Также отметим Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.1, NFC, биометрический сенсор под дисплеем и операционную систему Android 10.

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Сердцем Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition является 7-нанометровая платформа Snapdragon 865 с графикой Adreno 650. Мобильный процессор дополняется 8/12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, а вместимость накопителя составляет от 128 ГБ до 512 ГБ в зависимости от конфигурации.

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Основная камера состоит и четырёх оптических модулей. Разрешение сенсора для анализа глубины резкости составляет 2 Мп. В главном модуле установлена 64-мегапиксельная матрица оптического формата 1/1,72 дюйма с размером пикселя 0,8 мкм. Разрешение телеобъектива составляет 8 Мп. Он имеет оптическую стабилизацию и 3-кратный зум без потери качества. Наконец, последний компонент камеры – 13-мегапиксельный широкоугольный модуль.

В POCO F2 Pro есть почти всё то же самое. Из отличий отметим 6/8 ГБ оперативной памяти, 128/256 ГБ постоянной, отсутствие телеобъектива и оптической стабилизации изображения, а также 30-ваттную зарядку по проводу. Базовая модификация оснащена ОЗУ LPDDR4x, а топовая получила память LPDDR5. Вместо телеобъектива используется 5-мегапиксельная макрокамера. Оба смартфона при этом поддерживают видеосъёмку в 8K UHD с частотой 24 к/сек и 30 к/сек.

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Стабильная китайская версия оболочки MIUI 12 на Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition проходит под номером V12.0.2.0.QJKCNXM. Чтобы скачать архив размером 3,1 ГБ для установки через родной режим восстановления, нажмите здесь. Для POCO F2 Pro вышла стабильная европейская прошивка MIUI 12.0.1.0.QLKEUXM. Чтобы начать загрузку архива для установки через встроенный Recovery, нажмите тут. Размер файла составляет 2,8 ГБ. Также отметим, что владельцы смартфона на MIUI 11.0.6.0.QJKEUXM начали получать OTA-обновление размером 1,1 ГБ.