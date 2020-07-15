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Чуть более полутора месяцев остаётся до анонса семейства Galaxy Note 20. В связи с этим линейка текущего поколения активно дешевеет. Сегодня цена Samsung Galaxy S10+ в России опустилась до минимального уровня с начала старта продаж.

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В магазине «Эльдорадо» по акции «Утилизация» стоимость смартфона с промокодом СЕКРЕТ35 снижена с 74 990 рублей до 48 743 рублей. Если считать с начала продаж, то цена фаблета упала более чем на 51 000 рублей, т.к. модель была оценена в 99 990 рублей. За эти деньги флагман прошлого года предлагает накопитель ёмкостью 256 ГБ в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Для перехода к карточке товара нажмите на изображение ниже.

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Стоит отметить, что есть сразу два способа купить смартфон немного дешевле. Во-первых, можно обменять на него свой нынешний телефон по программе Trade-in. Во-вторых, если вы покупатели флагманы Samsung в магазине «МегаФон», то у вас может быть свой персональный промокод, с которым герой заметки обойдётся в 44 990 рублей.

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Samsung Galaxy Note 10+ стал старшим представителем серии 10-го поколения. Смартфон оборудован 7-нанометровой однокристальной платформой Exynos 9825. Этот чипсет был спроектирован специально для летних флагманов южнокорейского технологического гиганта. Его представили спустя полгода после премьеры 8-нанометровой системы-на-кристалле Exynos 9820 для семейства Samsung Galaxy S10.

Модель оснащается 6,8-дюймовой панелью формата 3K с разрешением 1440p по узкой стороне. Матрица Dynamic AMOLED поддерживает стандарт HDR10+ и имеет интегрированный ультразвуковой биометрический сенсор для обеспечения биометрической идентификации пользователя. В круглом отверстии установлена 10-мегапиксельная камера с поддержкой 4K@30FPS и возможностью распознавания пользователя по лицу.

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Производителем заявлена защита по стандарту IP68, а корпус изготовлен из алюминия и стекла Gorilla Glass 6. Компания отказалась от разъёма для наушников, а слот под карту памяти остался гибридным. В арсенал смартфона вошли стереодинамики, Bluetooth / Wi-Fi 6 и чип NFC. Поддержка фирменного режима Samsung DeX тоже осталась наряду с главной фишкой в лице умного стилуса.

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Аккумуляторная батарея ёмкость 4300 мА*ч обеспечивает питание всей электронике Samsung Galaxy Note 10+. Производителем предусмотрена поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт по проводу и беспроводной подзарядки 15 Вт по стандарту Qi. Программной платформой выступает Android 10 с новой проприетарной оболочкой One UI 2.1.

В фаблете установлена тройная основная камера с сенсором ToF. Главный оптический модуль представлен распространённой матрицей типа 1/2,55 дюйма с размером пикселя 1,4 мкм. Телеобъектив тоже оснащён 12-мегапиксельным датчиком изображения. Но его оптический формат – 1/3,6 дюйма, а размер пикселя составил 1 мкм. Оба блока получили оптическую стабилизацию изображения и фазовый автофокус Dual Pixel. Кратность зума – 2x.

Широкоугольная камера в Samsung Galaxy Note 10+ построена на 16-Мп матрице оптического формата 1/3,1 дюйма. Размер пикселя составил 1 мкм. Видео флагман 2019 года может снимать с разрешением до 4K UHD при частоте 60 FPS с поддержкой HDR10+.