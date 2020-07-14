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Сегодня мы писали о том, что установить китайскую закрытую бета-версию прошивки MIUI 12 можно более чем на три десятка смартфонов компании Xiaomi, выпускаемых под брендами Mi, Redmi и POCO. Для всех их оболочка построена на операционной системе Android 10. А вот для двух флагманов 2020 года производитель приберёг MIUI 12 на ОС Android 11. Причём речь идёт уже о второй публичной бета-версии операционной системы от Google.

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Как вы могли догадаться, речь идёт о Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Флагманы были анонсированы 13 февраля 2020 года. Стандартное издание появилось в продаже в Китае модификациях с 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ по цене от 560 долларов до 660 долларов. В Европе версии 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оценили в 799 евро и 899 евро соответственно. В России в официально розницей просят 69 990 рублей за топовую комплектацию.

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Xiaomi Mi 10 Pro на рынке Поднебесной можно купить с 8/12 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 256 ГБ или 512 ГБ. Стоимость на старте продаж составила от 720 долларов до 860 долларов в зависимости от модификации. В Европе появилась только версия 8/256 ГБ по цене 999 евро, а в России флагман нового поколения официально не продаётся. Да и если верить площадке «Яндекс.Маркет», то на «сером» рынке купить модель тоже пока ещё не представляет возможным.

В смартфонах установлены стереодинамики, 20-мегапиксельные фронтальные камеры и панели OLED формата Full HD+ с частотой обновления 90 Гц. Диагональ составляет 6,67 дюйма. Также из общего отметим NFC, USB-C ИК-порт, 30-ваттную проводную зарядку, поддержку записи видео в 8K Ultra HD и отсутствие защиты от воды.

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В Xiaomi Mi 10 используется основная камера с разрешением 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а аккумулятор на 4780 мА*ч поддерживает 30-ваттную проводную зарядку. В Xiaomi Mi 10 Pro установлена батарея ёмкостью 4500 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 50 Вт.

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Старшая версия отличается основной камерой. Помимо сенсора на 108 Мп она получила широкоугольный модуль с разрешением 20 Мп и пару телеобъективов: 12-мегапиксельный с 2-кратным зумом и 8-мегапиксельный с 3,7-кратным приближением. Также отметим оптическую стабилизацию, лазерную автофокусировку и фазовый автофокус Dual Pixel.