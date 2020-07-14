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Китайская компания Xiaomi в этом месяце должна обновить вторую волну смартфонов до MIUI 12. Но пока она не спешит с этим, а выпускает очередное регулярное обновление. Если вчера мы писали о выходе закрытой китайской бета-версии от 13 июля, то сегодня стала доступна сборка от 14 июля 2020 года.

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Регулярное обновление вышло в Китае для 23 смартфонов, которые были анонсированы в 2019 и 2018 годах. Установить апдейт можно и на 10 моделей, которые продаются за пределами Поднебесной. Одна из них была анонсирована в 2020 году. Это POCO X2.

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Китайская версия прошивки не имеет сервисов Google, а языковая поддержка ограничена китайским и английским. Установить апдейт можно вручную через TeamWin Recovery Project или другой кастомный режим восстановления. Но перед этим следует сделать бэкап данных, хранящихся в памяти смартфона.