Новая версия MIUI 12 стала доступна для 33 смартфонов Xiaomi 2018-2020 годов
Китайская компания Xiaomi в этом месяце должна обновить вторую волну смартфонов до MIUI 12. Но пока она не спешит с этим, а выпускает очередное регулярное обновление. Если вчера мы писали о выходе закрытой китайской бета-версии от 13 июля, то сегодня стала доступна сборка от 14 июля 2020 года.
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Регулярное обновление вышло в Китае для 23 смартфонов, которые были анонсированы в 2019 и 2018 годах. Установить апдейт можно и на 10 моделей, которые продаются за пределами Поднебесной. Одна из них была анонсирована в 2020 году. Это POCO X2.
Китайская версия прошивки не имеет сервисов Google, а языковая поддержка ограничена китайским и английским. Установить апдейт можно вручную через TeamWin Recovery Project или другой кастомный режим восстановления. Но перед этим следует сделать бэкап данных, хранящихся в памяти смартфона.
|
Скачать MIUI 12 от 14 июля 2020 года
|
№
|
Модель смартфона
|
Анонс
|
Загрузить
|
1
|
Redmi Note 8 Pro
|
Q3' 2019
|
2
|
Redmi Note 8
|
Q3' 2019
|
3
|
Redmi Note 7 Pro
|
Q1' 2019
|
4
|
Redmi Note 7
|
Q1' 2019
|
5
|
Redmi K20
|
Q2' 2019
|
6
|
Redmi K20 Pro
|
Q2' 2019
|
7
|
Redmi K30 4G
|
Q4' 2019
|
8
|
Redmi K30 5G
|
Q4' 2019
|
9
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
Q3' 2019
|
10
|
Xiaomi Mi 9
|
Q1' 2019
|
11
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
Q1' 2019
|
12
|
Xiaomi Mi CC9e
|
Q3' 2019
|
13
|
Xiaomi Mi CC9
|
Q3' 2019
|
14
|
Xiaomi Mi CC9 Pro
|
Q4' 2019
|
15
|
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium
|
Q4' 2019
|
16
|
Xiaomi Mi 8 EE
|
Q2' 2018
|
17
|
Xiaomi Mi 8 UD
|
Q3' 2018
|
18
|
Xiaomi Mi 8
|
Q2' 2018
|
19
|
Xiaomi Mi 8 SE
|
Q2' 2018
|
2020.7.14
|
20
|
Xiaomi Mi 8 Youth
|
Q3' 2019
|
21
|
Xiaomi Mi Max 3
|
Q3' 2018
|
22
|
Xiaomi Mi MIX 3
|
Q4' 2018
|
23
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu
|
Q2' 2019
|
|
24
|
Xiaomi Mi 9T Pro
|
Q3' 2019
|
25
|
Xiaomi Mi 9T
|
Q2' 2019
|
26
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
Q3' 2019
|
27
|
Xiaomi Mi Note 10 Pro
|
Q4' 2019
|
28
|
Xiaomi Mi Note 10
|
Q4' 2019
|
29
|
Xiaomi Mi 8 Pro
|
Q3' 2018
|
30
|
Xiaomi Mi 8 Lite
|
Q3' 2018
|
31
|
POCO X2
|
Q1' 2020
|
32
|
Redmi Note 8T
|
Q4' 2019
|
33
|
Redmi Note 7S
|
Q1' 2019
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