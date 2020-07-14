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Новая версия MIUI 12 стала доступна для 33 смартфонов Xiaomi 2018-2020 годов

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1
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Китайская компания Xiaomi в этом месяце должна обновить вторую волну смартфонов до MIUI 12. Но пока она не спешит с этим, а выпускает очередное регулярное обновление. Если вчера мы писали о выходе закрытой китайской бета-версии от 13 июля, то сегодня стала доступна сборка от 14 июля 2020 года.

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Регулярное обновление вышло в Китае для 23 смартфонов, которые были анонсированы в 2019 и 2018 годах. Установить апдейт можно и на 10 моделей, которые продаются за пределами Поднебесной. Одна из них была анонсирована в 2020 году. Это POCO X2.

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Китайская версия прошивки не имеет сервисов Google, а языковая поддержка ограничена китайским и английским. Установить апдейт можно вручную через TeamWin Recovery Project или другой кастомный режим восстановления. Но перед этим следует сделать бэкап данных, хранящихся в памяти смартфона.

Скачать MIUI 12 от 14 июля 2020 года
Модель смартфона
Анонс
Загрузить
1
Redmi Note 8 Pro
Q3' 2019
2
Redmi Note 8
Q3' 2019
3
Redmi Note 7 Pro
Q1' 2019
4
Redmi Note 7
Q1' 2019
5
Redmi K20
Q2' 2019
6
Redmi K20 Pro
Q2' 2019
7
Redmi K30 4G
Q4' 2019
8
Redmi K30 5G
Q4' 2019
9
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
Q3' 2019
10
Xiaomi Mi 9
Q1' 2019
11
Xiaomi Mi 9 SE
Q1' 2019
12
Xiaomi Mi CC9e
Q3' 2019
13
Xiaomi Mi CC9
Q3' 2019
14
Xiaomi Mi CC9 Pro
Q4' 2019
15
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium
Q4' 2019
16
Xiaomi Mi 8 EE
Q2' 2018
17
Xiaomi Mi 8 UD
Q3' 2018
18
Xiaomi Mi 8
Q2' 2018
19
Xiaomi Mi 8 SE
Q2' 2018
2020.7.14
20
Xiaomi Mi 8 Youth
Q3' 2019
21
Xiaomi Mi Max 3
Q3' 2018
22
Xiaomi Mi MIX 3
Q4' 2018
23
Xiaomi Mi CC9 Meitu
Q2' 2019

24
Xiaomi Mi 9T Pro
Q3' 2019
25
Xiaomi Mi 9T
Q2' 2019
26
Xiaomi Mi 9 Lite
Q3' 2019
27
Xiaomi Mi Note 10 Pro
Q4' 2019
28
Xiaomi Mi Note 10
Q4' 2019
29
Xiaomi Mi 8 Pro
Q3' 2018
30
Xiaomi Mi 8 Lite
Q3' 2018
31
POCO X2
Q1' 2020
32
Redmi Note 8T
Q4' 2019
33
Redmi Note 7S
Q1' 2019
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porsche.911
15:59
Вот зачем писать новости про эти бесчиленные беты? выйдет когда глобалка финальная, тогда и напишете. Или как зелот, копейки автор собирает на просмотрах? Качество же содержания новостной ленты летит ...
Новая версия MIUI 12 стала доступна для 33 смартфонов Xiaomi 2018-2020 годов
fantazer
15:57
да потомушто не могут вот и ниже их иви бридж изнасиловал а ты их сравниваешь
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Они и так бедолаги раз в год меняют не руши их скромный мирок
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надо ждать патанцевала на интеле (сам не верю что это говорю) вот выйдет 3090 тогда и можно начинать дискуссию. Ждемс
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15:54
Обязательно меняй, а потом на 4800X и затем 4800XT, иначе какой вообще был смысл в покупке АМД?
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15:51
а чем тебе автор не угодил, то что любимку опустил!!! Которая должна была отпустить Интел
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Единственное над чем сможет поиздеваться синяя отара это над своими рваными и спаленными пятыми точками.
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r-wyx
15:46
Ты что сын зелота? Как нам может быть интерестна цена в пиндосии. Так еще размышляет что выгодней. На наши цены посмотри
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Да и игровая производительность у них более чем отличная. А тем кому нужно на 2% кадров больше могут купить ракету.
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