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Компания Xiaomi весной анонсировала смартфон POCO F2 Pro. Он стал переименованной версией флагмана Redmi K30 Pro и преемником модели Pocophone F1, выпущенной в 2018 году. Сейчас весенняя новинка сильно подешевела на AliExpress.

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Вчера, 13 июля, на торговой онлайн-площадке стартовала акция, в рамках которой POCO F2 Pro можно купить на 210 долларов дешевле в топовой модификации памяти. Рекомендованная цена глобальной версии смартфона составила 599 евро или 680 долларов в конфигурации с 8 ГБ ОЗУ и накопителем вместимостью 256 ГБ. С промокодом RAZGAR1700 и купоном магазина флагман можно купить за 470 долларов.

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Версия с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ энергонезависимой подешевела не так сильно. Если рекомендованная стоимость составила 499 евро или 565 долларов, то на AliExpress в период распродажи базовая модификация обойдётся на 145 долларов дешевле – в 420 долларов. Опять-таки, с купоном продавца и уже упомянутым промокодом. Напомним, что акция продлится до 9:59 МСК 16 июля 2020 года, но действие промокода может завершиться раньше.

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Xiaomi POCO F2 Pro претендует на звание самого доступного смартфона на базе 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 865. В Китае у него есть конкуренты в виде iQOO Neo 3 и своего же прообраза Redmi K30 Pro, а вот в Европе за такие деньги альтернатив нет.

Флагман 2020 года выделяется 64-мегапиксельной основной камерой, построенной на базе матрицы оптического формата 1/1,72 дюйма с размером пикселя 0,8 мкм. В главном оптическом модуле есть фазовая автофокусировка, а оптическая стабилизация отсутствует. Видео можно снимать в 4K UHD с частотой 60 к/сек и в 8K UHD с частотой 24 к/сек или 30 к/сек.

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Ультраширокоугольная камера обзавелась объективом с углом захвата 123 градуса. Разрешение составляет 13 Мп. POCO F2 Pro остался без телефотомодуля. Зато в смартфоне есть 5-мегапиксельный сенсор для макросъёмки и 2-мегапиксельный датчик глубины. Замена не равноценная, но на макромодуле компания делала сильный акцент во время презентации доступного флагмана.

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На лицевой панели установлен дисплей FHD+ диагональю 6,67 дюйма. В его основе оказалась активная матрица на органических светодиодах с улучшенной цветопередачей. Экран поддерживает стандарт HDR10+ и имеет интегрированный биометрический сканер. 20-мегапиксельная фронтальная камера установлена на моторизированной платформе внутри корпуса, поэтому бОльшую часть времени она скрыта от глаз пользователя.

Ёмкость встроенного аккумулятора составила 4700 мАч. Батарея поддерживает 30-ваттную проводную подзарядку. Работает модель под управлением операционной системы Android 10. Китайская компания пока что не спешит выпускать для смартфона прошивку MIUI 12, а вот бета-версия ОС Android 11 со дня на день уже должна появиться.

В Xiaomi POCO F2 Pro есть разъём для наушников, чип NFC и порт USB-C. Смартфон поддерживает стандарт Wi-Fi, имеет корпус из стекла и металла без защиты от воды. В завершение добавим, что топовая модификация комплектуется оперативной памятью типа LPDDR5, а в базовой используется ОЗУ LPDDR4x. Тип флэш-накопителя – UFS 3.1 вне зависимости от конфигурации.