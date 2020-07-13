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Сегодня, 13 июля, на AliExpress стартовала распродажа, в рамках которой можно купить много смартфонов по низким ценам. Не факт, что они вырастут после окончания акции, но до её старта стоимость была выше. Магазин Hong Kong Goldway на AliExpress предлагает модель Xiaomi Redmi Note 9 Pro на 8000 рублей дешевле, чем в официальной рознице в России, и на пару тысяч дешевле, чем на «сером» рынке.

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Рекомендованная стоимость смартфона составила 23 990 рублей за модификацию с 6 ГБ оперативки и встроенным хранилищем вместимостью 128 ГБ. На AliExpress сейчас модель предлагается за 15 900 рублей. Для получения такой цены нужно взять купон магазина и использовать промокод AEPLUS13000.

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На AliExpress можно купить Redmi Note 9 Pro и в модификации с 64 ГБ постоянной памяти при 6 ГБ оперативки. Цена упала до 14 700 рублей с купоном и уже упомянутым промокодом. В России официально конфигурация 6/64 ГБ не продаётся, в то время как на «сером» рынке стоимость составляет от 16 400 рублей, по данным «Яндекс.Маркет».

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Xiaomi Redmi Note 9 Pro – самый топовый смартфон серии нового поколения. В этом году он должен будет получить стабильную прошивку MIUI 12, а в начале следующего года операционная система будет обновлена до версии Android 11. А пока модель работает на ОС Android 10 с надстройкой MIUI 11.

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Смартфон оборудован 8-нанометровой системой-на-чипе Snapdragon 720G. Изделие получило ядра Kryo 465 с частотой от 1,8 ГГц до 2,3 ГГц, а за графику в однокристальном процессоре отвечает ускоритель Adreno 618. Чипсет получает питание от аккумуляторной батареи ёмкостью 5020 мАч с поддержкой 30-ваттной проводной зарядки. Кому 128 ГБ встроенной памяти в топовой модификации покажется мало, тот сможет использовать карту microSD, под которую предусмотрен отдельный слот. Поэтому жертвовать SIM-картой не придётся.

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Основная камера в Redmi Note 9 Pro практически такая же, как и в модели прошлого поколения. Она имеет 64-мегапиксельный модуль на базе сенсора оптического формата 1/1,72 дюйма с размером пикселя 0,8 мкм. Светосила – f/1,9. Оптическая стабилизация не заявлена, а вот фазовая автофокусировка предусмотрена. Видео можно записывать в 4K UHD, но лишь при 30 FPS.

Ультраширокоугольынй модуль построен на ¼-дюймовой датчике изображения с размером пикселя 1,12 мкм. Угол захвата изображения составляет 119 градусов. Сенсор для анализа глубины резкости имеет разрешение 2 Мп, а макромодуль в смартфоне оказался 5-мегапиксельным вместо 2-мегапиксельного в Redmi Note 8 Pro.

В круглом отверстии на лицевой стороне обосновался оптический селфи-модуль на 16 Мп. Он поддерживает технологию распознавания лиц. Дисплей IPS имеет размер 6,67 дюйма по диагонали, а разрешение соответствует формату FHD+. Матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass предпоследнего поколения.

Китайские разработчики отправили биометрический сенсор на правый торец, а тыльную панель сделали двухчастной в стиле смартфонов Google Pixel первых трёх поколений. На борту Xiaomi Redmi Note 9 Pro есть чип NFC, адаптеры Bluetooth 5 и Wi-Fi, а по торцам раскиданы ИК-излучатель, разъём для наушников, порт USB и мультимедийный динамик с разговорным микрофоном.