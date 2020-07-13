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Компания Honor недавно анонсировала 30-ю серию флагманских смартфонов. Это значит, что модели прошлого поколения скоро отправятся на свалку истории. Естественно, с аппаратным обеспечение за год ничего не случится, но в продаже их скоро не станет. Но пока этого не произошло, их можно купить по довольно низкой цене. Это касается, в частности, Honor 20 Pro.

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Флагман 20-й серии был анонсирован в мае прошлого года. Это последняя топовая модель китайской компании, которая может похвастаться поддержкой Google Pay и наличием всех предустановленных сервисов Google Mobile Services (GMS).

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Honor 20 Pro в Европе появились в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Стоимость составила 599 евро. В России смартфон начал продаваться в этой же конфигурации по цене 34 990 рублей. Но в некоторых регионах модель вышла в более скромной конфигурации – с 8 ГБ ОЗУ и встроенным хранилищем ёмкостью 128 ГБ. Цена составила 465 долларов или 33 000 рублей. Сейчас такая модификация появилась в магазине O-Zone по цене чуть более 22 000 рублей. К слову, на предыдущую стоимость (42 329 рублей) особого внимания обращать не стоит.

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Отметим, что в России сейчас за эти деньги можно купить стандартное издание серии, Honor 20, в модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Версия Pro стоит от 28 400 рублей. Однако, она предлагает накопитель вдвое больше вместимости. Всё это по данным «Яндекс.Маркет».

Вне зависимости от объёмов памяти в Honor 20 Pro применятся мобильный процессор Kirin 980, выполненный по 7-нанометровой технологии. Использование этого чипсета до сих пор позволяет смартфонам компании выходить с предустановленным пакетом GMS. Питание однокристальной платформе обеспечивает аккумуляторная батарея на 4000 мАч с 22,5-ваттной проводной зарядкой.

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Флагман 2019 года имеет панель IPS формата Full HD+ с отверстием для 32-мегапиксельной лицевой камеры. Дисплей смартфона отличается тонкими экранными рамками, а его диагональ составляет 6,26 дюйма. Модель не имеет ни разъёма для наушников и места для microSD. Последнее может заставить покупателей переплатить и приобрести версию с 256 ГБ встроенной памяти.

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Основная камера в Honor 20 Pro поддерживает 4K-съёмку с частотой 30 к/сек. Разрешение широкоугольного и ультраширокоугольного модулей составляет соответственно 48 Мп и 16 Мп. Телеобъектив построен на базе матрицы оптического формата 1/4,4-дюйма. Разрешение – 8 Мп, кратность зума – 3х без потери качества. Также заявлено 5-кратное гибридное и 30-кратное цифровое увеличение. Компанию трём важным модулям составляет бесполезная матрица на 2 Мп. Она используется для макросъёмки, но вся польза от неё сводится на нет наличием широкоугольного модуля.

Honor 20 Pro работает из коробки на базе операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9 / Magic UI 2. Сразу же после включения смартфона программное обеспечение можно обновить до версии EMUI 10 / Magic UI 3.0 на базе ОС Android 10. Кроме того, вскоре смартфон должен будет получить прошивку EMUI 10.1 / Magic UI 3.1. Распространение апдейта в Европе уже стартовало. В частности, о получении апдейта известно в Чехии, Германии и Франции.