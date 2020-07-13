Процессоры AMD Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100 появились в DNS
Ещё весной компания AMD презентовала новых представителей Линейки Ryzen 3000 (Matisse). Это Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100. Обе модели в официальной рознице в России появились лишь сейчас, причём цена оказалась заметно выше рекомендованной стоимости в долларовом эквиваленте.
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Ryzen 3 3100 компания оценила в 99 долларов, но в магазине DNS процессор можно купить за 9999 рублей (140 долларов). Чип имеет четыре ядра и поддерживает многопоточность. Номинальная частота составляет 3,6 ГГц, а в режиме максимальной нагрузки частота вырастает до 3,9 ГГц.
7-нанометровый настольный процессор получил 16 МБ кэш-памяти третьего уровня и разблокированный множитель. Чип ориентирован на сокет AM4 и поддерживает работу с оперативной памятью DDR-3200. Также стоит отметить тепловыделение 65 Вт, защиту от перегрева Wraith Stealth и интерфейс PCI Express 4.0.
Ryzen 3 3300X тоже имеет квартет ядер, разблокированный множитель и поддерживает технологию многопоточности. Базовая частота составляет 3,8 ГГц, а максимальная в однопоточном режиме – 4,3 ГГц. В магазине DNS за процессор придётся отдать 12 499 рублей, тогда как в долларовом эквиваленте его цена составила 120 долларов (8500 рублей).
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Чип обзавёлся 16 МБ кэш-памяти третьего уровня и выполняется по 7-нанометровому технологическому процессу. Величина отвода тепловой мощности составляет 65 Вт. Также отметим систему охлаждения Wraith Stealth, поддержку интерфейса PCIe 4.0 и оперативную память типа DDR4 с частотой 3,2 ГГц. Процессор используется в разъёме Socket AM4.
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