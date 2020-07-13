Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ещё весной компания AMD презентовала новых представителей Линейки Ryzen 3000 (Matisse). Это Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100. Обе модели в официальной рознице в России появились лишь сейчас, причём цена оказалась заметно выше рекомендованной стоимости в долларовом эквиваленте.

реклама

Ryzen 3 3100 компания оценила в 99 долларов, но в магазине DNS процессор можно купить за 9999 рублей (140 долларов). Чип имеет четыре ядра и поддерживает многопоточность. Номинальная частота составляет 3,6 ГГц, а в режиме максимальной нагрузки частота вырастает до 3,9 ГГц.

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

7-нанометровый настольный процессор получил 16 МБ кэш-памяти третьего уровня и разблокированный множитель. Чип ориентирован на сокет AM4 и поддерживает работу с оперативной памятью DDR-3200. Также стоит отметить тепловыделение 65 Вт, защиту от перегрева Wraith Stealth и интерфейс PCI Express 4.0.

Ryzen 3 3300X тоже имеет квартет ядер, разблокированный множитель и поддерживает технологию многопоточности. Базовая частота составляет 3,8 ГГц, а максимальная в однопоточном режиме – 4,3 ГГц. В магазине DNS за процессор придётся отдать 12 499 рублей, тогда как в долларовом эквиваленте его цена составила 120 долларов (8500 рублей).

реклама

Чип обзавёлся 16 МБ кэш-памяти третьего уровня и выполняется по 7-нанометровому технологическому процессу. Величина отвода тепловой мощности составляет 65 Вт. Также отметим систему охлаждения Wraith Stealth, поддержку интерфейса PCIe 4.0 и оперативную память типа DDR4 с частотой 3,2 ГГц. Процессор используется в разъёме Socket AM4.