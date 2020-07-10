Актуальная глобальная версия MIUI 11 вышла на 21 смартфон Xiaomi
Мы ещё раз делимся ссылками на загрузки стабильной версии проприетарной надстройки MIUI 11 для очередной порции смартфонов пекинского производственного гиганта Xiaomi. На этот раз свежая версия оболочки по состоянию на 10 июля 2020 года стала доступной для 21 модели.
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Если быть точнее, то стабильная версия прошивки за пределами Поднебесной вышла для 16 смартфонов, но некоторые из их китайских прообразов продаются под другими названиями, поэтому установить обновление можно именно на 21 модель пекинского производителя. Например, апдейт для Xiaomi Mi 9 Lite совместим с Xiaomi Mi CC9, а обновление для POCO X2 подойдёт и для Redmi K30 4G.
9 смартфонов увидели свет в 2020 году. Ещё 12 моделей появились в течение прошлого года. Отметим, что для 9 устройств доступна русская версия программного обеспечения. Это Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi CC9 Pro, Mi CC9 Pro Premium, Mi 9 Lite, Mi CC9, Redmi Note 9, Redmi 10X 4G и Redmi Note 9S.
В зависимости от модели установить актуальную версию прошивки можно через встроенный режим восстановления и/или в режиме Fastboot с помощью персонального компьютера. Все ссылки найдёте в таблице ниже.
|
Скачать свежую версию MIUI 11
|
№
|
Смартфон
|
Год премьеры
|
Регион
|
Скачать прошивку
|
1
|
Xiaomi Mi Note 10
|
6 ноября 2019
|
Глобальная версия
|
Европейская версия
|
Русская версия
|
2
|
Xiaomi Mi Note 10 Pro
|
6 ноября 2019
|
Глобальная версия
|
Европейская версия
|
Русская версия
|
3
|
Xiaomi Mi Note 10 Lite
|
30 апреля 2020
|
Европейская версия
|
4
|
POCO X2
|
4 февраля 2020
|
Индийская версия
|
|
5
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
20 февраля 2019
|
Глобальная версия
|
|
6
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
16 сентября 2019
|
Европейская версия
|
|
Русская версия
|
|
7
|
Xiaomi Mi 10
|
10 февраля 2020
|
Глобальная версия
|
|
Европейская версия
|
|
8
|
Redmi 7A
|
24 мая 2019
|
Глобальная версия
|
|
Европейская
|
|
9
|
Redmi 7
|
18 марта 2019
|
Глобальная
|
|
10
|
Redmi 8A Dual
|
11 февраля 2020
|
Индийская версия
|
|
11
|
Redmi 9
|
10 июня 2020
|
Глобальная версия
|
Европейская версия
|
|
12
|
Redmi Note 7
|
10 января 2019
|
Индийская версия
|
|
13
|
Redmi Note 8T
|
6 ноября 2019
|
Европейская версия
|
|
14
|
Redmi Note 9
|
30 апреля 2020
|
Русская версия
|
15
|
Redmi Note 9S
|
23 марта 2020
|
Русская версия
|
|
16
|
Redmi Note 9 Pro
|
30 апреля 2020
|
Глобальная версия
|
|
|
17
|
Redmi K30 4G
|
10 декабря 2019
|
Индийская версия
|
|
18
|
Redmi 10X 4G
|
26 мая 2020
|
Русская версия
|
19
|
Xiaomi Mi CC9 Pro
|
5 ноября 2019
|
Глобальная версия
|
Европейская версия
|
Русская версия
|
20
|
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium
|
5 ноября 2019
|
Глобальная версия
|
Европейская версия
|
Русская версия
|
21
|
Xiaomi Mi CC9
|
5 ноября 2019
|
Европейская версия
|
|
Русская версия
|
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