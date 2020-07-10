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Мы ещё раз делимся ссылками на загрузки стабильной версии проприетарной надстройки MIUI 11 для очередной порции смартфонов пекинского производственного гиганта Xiaomi. На этот раз свежая версия оболочки по состоянию на 10 июля 2020 года стала доступной для 21 модели.

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Если быть точнее, то стабильная версия прошивки за пределами Поднебесной вышла для 16 смартфонов, но некоторые из их китайских прообразов продаются под другими названиями, поэтому установить обновление можно именно на 21 модель пекинского производителя. Например, апдейт для Xiaomi Mi 9 Lite совместим с Xiaomi Mi CC9, а обновление для POCO X2 подойдёт и для Redmi K30 4G.

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9 смартфонов увидели свет в 2020 году. Ещё 12 моделей появились в течение прошлого года. Отметим, что для 9 устройств доступна русская версия программного обеспечения. Это Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi CC9 Pro, Mi CC9 Pro Premium, Mi 9 Lite, Mi CC9, Redmi Note 9, Redmi 10X 4G и Redmi Note 9S.

В зависимости от модели установить актуальную версию прошивки можно через встроенный режим восстановления и/или в режиме Fastboot с помощью персонального компьютера. Все ссылки найдёте в таблице ниже.