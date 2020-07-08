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Когда компания Xiaomi представила программное обеспечение MIUI 12, она опубликовала список смартфонов, для которых оболочка станет доступна до конца нынешнего года. Один из них – фаблет 2018 года выпуска Xiaomi Mi Max 3. Как оказалось, для него глобальная версия прошивки выйдет уже в этом месяце.

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Напомним, что Mi Max третьего поколения – это один из самых больших смартфонов китайской компании. Он оборудован 6,9-дюймовым широкоформатным дисплеем на базе жидкокристаллической панели формата Full HD+. Габаритные размеры составляют 176,2 х 87,4 х 8 мм, а весит модель 221 грамм. Фаблет заключён в цельнометаллический корпус, который был весьма популярным три года назад, но в конце 2018 года его вытеснили стеклянные панели с градиентным окрасом.

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На тыльной стороне Xiaomi Mi Max 3 установлена основная камера в стиле iPhone X. Она имеет два вертикально расположенных модуля, разделённых светодиодной вспышкой. Разрешение составляет 12 Мп + 5 Мп. В главном модуле используется сенсор оптического формата 1/2,55 дюйма Sony IMX363 с размером пикселя 1,4 мкм. В 2018 году это был флагманский датчик изображения, который встречался практически во всех смартфонах топового уровня. Разрешение фронтальной камеры составило 8 Мп. Она обосновалась в небольшом отступе над экраном.

Сердцем смартфона выступил популярный на тот момент среднеуровневый процессор Snapdragon 636 от Qualcomm. Однокристальная система изготовлена по нормам технологии 14-нм, имеет ядра с частотой от 1,8 ГГц до 2 ГГц и графику Adreno 509. На борту может быть установлено до 6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ постоянной, а аккумулятор характеризуется ёмкостью 5500 мАч и поддерживает проводную 18-ваттную подзарядку.

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Сейчас Xiaomi Mi Max 3 работает на операционной системе Android 10 с программной надстройкой MIUI 11. При этом в продажу модель поступила с Android 8.1 Oreo и MIUI 9. Это редкость, когда Xiaomi выпускает сразу два крупных обновления ОС для смартфона, который не является флагманом. Но Android 11 для него точно не выйдет. Из прочего отметим тыльный биометрический сенсор, разъём под наушники, инфракрасный излучатель и стереодинамики.

19 июля 2018 года фаблет был анонсирован в Китае. Его цена составила 300 долларов за версию 6/128 ГБ и 250 долларов за модификацию 4/64 ГБ. В России сейчас доступна начальная конфигурация по официальной цене 22 990 рублей.