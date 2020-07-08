Xiaomi представила ноутбуки на процессорах Intel Ice Lake по цене от 670 долларов
Китайская компания Xiaomi представила пару новых ноутбуков на базе мобильных процессоров Intel поколения Ice Lake. Модели называются RedmiBook 14 II и RedmiBook 16.
реклама
Из названий новинок понятно, что они оснащены 14-дюймовым и 16-дюймовым дисплеями. В основе каждого лежит матрица IPS формата FHD с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Охват цветового диапазона sRGB составляет 100%. Дисплей старшей модели занимает 90% внутренней стороны крышки. В 14-дюймовом лэптопе площадь полезного пространства составляет 90,6%.
Покупателям будут доступны на выбор два процессора вне зависимости от ноутбука. Это Intel Core i5-1035G1 с частотой от 1,0 ГГц до 3,6 ГГц и Intel Core i7-1065G7 с частотой 1,3 ГГц до 3,9 ГГц. Оба чипа поддерживают технологию многопоточности и имеют по четыре вычислительных ядра.
реклама
Модели оборудованы дискретной видеокартой GeForce MX350 компании NVIDIA. Графический ускоритель получил 2 ГБ VRAM типа GDDR5 и 14-нанометровый GPU GP107. Из общего также стоит отметить твердотельный накопитель вместимостью 512 ГБ, разъём для наушников и микрофона, пару 2-ваттных динамиков, Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц, Bluetooth 5.1, USB 3.1, USB 2.0, HDMI и два порта USB Type-C.
Xiaomi RedmiBook 14 II весит 1,5 кг и имеет размеры 320,5 х 203,1 х 16,85 мм. Ёмкость аккумуляторной батареи составляет 40 Вт*ч. Ноутбук поддерживает 65-ваттную зарядку через порт USB-C. Заряжается АКБ с нуля до 50% за 28 минут. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ или 16 ГБ. Тип ОЗУ – DDR4-3200.
реклама
Xiaomi RedmiBook 16 оказался чуть тяжелее. Его масса составила 1,8 кг. Габаритные размеры равны 367,2 х 232,85 х 17,55 мм. Аккумулятор имеет ёмкость 46 Вт*ч и за счёт 65-ваттной подзарядки может быть заряжен до 50% за полчаса. Оперативной памяти DDR4 с частотой 3,2 ГГц предусмотрено только 16 ГБ.
реклама
Обе модели поступят в продажу 15 июля 2020 года с предустановленной операционной системой Windows 10. RedmiBook 14 II оценили в 670-810 долларов в зависимости от модификации. RedmiBook 16 обойдётся в 710-810 долларов. Детальнее с ценами можете ознакомиться в таблице ниже.
|
Цены на Xiaomi Redmi Book 14 II и RedmiBook 16
|
Процессор
|
Видеокарта
|
Оперативная память
|
SSD
|
Цена
|
RedmiBook 14 II
|
Intel Core i5-1035G1
|
NVIDIA GeForce MX350
|
8 ГБ
|
512 ГБ
|
670 долларов
|
Intel Core i5-1035G1
|
NVIDIA GeForce MX350
|
16 ГБ
|
512 ГБ
|
710 долларов
|
Intel Core i7-1065G7
|
NVIDIA GeForce MX350
|
8 ГБ
|
512 ГБ
|
770 долларов
|
Intel Core i7-1065G7
|
NVIDIA GeForce MX350
|
16 ГБ
|
512 ГБ
|
810 долларов
|
RedmiBook 16
|
Intel Core i5-1035G1
|
NVIDIA GeForce MX350
|
16 ГБ
|
512 ГБ
|
710 долларов
|
Intel Core i7-1065G7
|
NVIDIA GeForce MX350
|
16 ГБ
|
512 ГБ
|
810 долларов
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила