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Китайская компания Xiaomi представила пару новых ноутбуков на базе мобильных процессоров Intel поколения Ice Lake. Модели называются RedmiBook 14 II и RedmiBook 16.

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Из названий новинок понятно, что они оснащены 14-дюймовым и 16-дюймовым дисплеями. В основе каждого лежит матрица IPS формата FHD с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Охват цветового диапазона sRGB составляет 100%. Дисплей старшей модели занимает 90% внутренней стороны крышки. В 14-дюймовом лэптопе площадь полезного пространства составляет 90,6%.

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Покупателям будут доступны на выбор два процессора вне зависимости от ноутбука. Это Intel Core i5-1035G1 с частотой от 1,0 ГГц до 3,6 ГГц и Intel Core i7-1065G7 с частотой 1,3 ГГц до 3,9 ГГц. Оба чипа поддерживают технологию многопоточности и имеют по четыре вычислительных ядра.

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Модели оборудованы дискретной видеокартой GeForce MX350 компании NVIDIA. Графический ускоритель получил 2 ГБ VRAM типа GDDR5 и 14-нанометровый GPU GP107. Из общего также стоит отметить твердотельный накопитель вместимостью 512 ГБ, разъём для наушников и микрофона, пару 2-ваттных динамиков, Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц, Bluetooth 5.1, USB 3.1, USB 2.0, HDMI и два порта USB Type-C.

Xiaomi RedmiBook 14 II весит 1,5 кг и имеет размеры 320,5 х 203,1 х 16,85 мм. Ёмкость аккумуляторной батареи составляет 40 Вт*ч. Ноутбук поддерживает 65-ваттную зарядку через порт USB-C. Заряжается АКБ с нуля до 50% за 28 минут. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ или 16 ГБ. Тип ОЗУ – DDR4-3200.

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Xiaomi RedmiBook 16 оказался чуть тяжелее. Его масса составила 1,8 кг. Габаритные размеры равны 367,2 х 232,85 х 17,55 мм. Аккумулятор имеет ёмкость 46 Вт*ч и за счёт 65-ваттной подзарядки может быть заряжен до 50% за полчаса. Оперативной памяти DDR4 с частотой 3,2 ГГц предусмотрено только 16 ГБ.

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Обе модели поступят в продажу 15 июля 2020 года с предустановленной операционной системой Windows 10. RedmiBook 14 II оценили в 670-810 долларов в зависимости от модификации. RedmiBook 16 обойдётся в 710-810 долларов. Детальнее с ценами можете ознакомиться в таблице ниже.